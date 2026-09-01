TUMI PRESENTA LA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2026 ATTRAVERSO UNA CAMPAGNA CHE SEGUE IL PERCORSO DI LANDO NORRIS VERSO NUOVE VETTE

Verde alpino, camouflage e tonalità minerali: questa stagione celebra l'ascesa, nella sua forma più essenziale come in quella più istintiva.

NEW YORK, 1 settembre 2026 /PRNewswire/ -- TUMI, brand internazionale di viaggio, lifestyle e accessori, presenta oggi la sua campagna e la sua collezione stagionale Autunno/Inverno 2026, ispirate ai paesaggi scoscesi delle regioni alpine. Questa stagione si sviluppa attorno alle silhouette iconiche più apprezzate di TUMI, reinterpretate in tonalità ispirate agli elementi naturali. La campagna segue due viaggiatori: Lando Norris, ambasciatore globale di lunga data di TUMI e pilota McLaren Mastercard di Formula 1, accompagnato da un compagno di viaggio. Insieme incarnano la convinzione fondamentale di TUMI: la ricerca non si ferma mai ed esiste sempre una nuova vetta da raggiungere.

Diretta da Valentin Florian e fotografata da Theo Gosselin, la campagna Autunno/Inverno 2026 prende vita nelle maestose Highlands scozzesi. Qui, l'asprezza dei paesaggi incontra un'eleganza discreta, riflettendo l'estetica minerale e raffinata della stagione.

« C'è sempre un'altra vetta da raggiungere, un altro obiettivo da perseguire » dichiara Lando Norris. « Questa ambizione è un valore che TUMI e io condividiamo, e la ritrovo in ogni borsa TUMI che porto con me. »

L'ultima generazione della collezione Alpha, lanciata la scorsa primavera, si rinnova con interpretazioni inedite delle sue silhouette emblematiche in una palette ispirata alla natura. La stagione mette in evidenza collezioni iconiche vestite di colori profondi come il Deep Pine, declinati su 19 Degree, 19 Degree Front Access, Harrison e Alpha. Le nuance Alpine Green e Rosewood arricchiscono le collezioni Voyageur Nylon e Voyageur Leather, mentre un motivo camouflage dinamico completa l'offerta ampliata della collezione Alpha. Le collezioni Alpha Bravo, Olas, Adatto, così come le linee di accessori Belden e Nassau, si radicano anch'esse in tonalità naturali e sofisticate.

Il minimalismo distintivo di Harrison acquista maggiore ricchezza visiva grazie all'aggiunta di dettagli in pelle intrecciata su alcune silhouette e a una pelle goffrata in un cognac intenso, reinventando il minimalismo per il viaggiatore moderno. Questa stagione, la collezione si arricchisce di nuove storie di colori e materiali, dal calore del Cognac Bombe alla texture raffinata del Taupe/Black Woven, integrando al contempo nuovi formati più compatti che inseriscono Harrison nella quotidianità.

In continuità con lo sviluppo della sua offerta femminile, TUMI arricchisce inoltre le sue collezioni con Voyageur Leather, il nuovo Made in Italy Adatto Tote, oltre a nuove silhouette all'interno delle linee Olas e Agent. Ogni creazione accompagna le donne nelle loro ambizioni e nei loro spostamenti, con eleganza, funzionalità e libertà.

« Questa stagione si ispira alla fiducia serena e all'eleganza naturale delle Alpi. Piuttosto che ricercare l'eccesso, abbiamo voluto esplorare l'idea dell'elevazione attraverso un design consapevole. La collezione traduce una visione del lusso fondata sulla precisione, sull'intenzione e sulla padronanza del dettaglio. Ogni prodotto è concepito per offrire un livello di performance eccezionale senza mai compromettere la sua estetica. Il vero lusso non consiste nell'essere più visibili o più rumorosi, ma nell'essere migliori. È questa sensazione che abbiamo voluto esprimere attraverso questa collezione autunnale. » — VICTOR SANZ, Direttore Creativo, TUMI

Più che una campagna stagionale, l'Autunno/Inverno 2026 costituisce un momento importante per il brand a livello mondiale. Nei suoi mercati chiave, TUMI darà vita al suo universo alpino attraverso esperienze immersive, attivazioni e contenuti che spingono oltre i confini tra aspirazione e funzionalità. Da TUMI, performance e lusso non sono mai stati opposti. Sono la norma. Questa stagione, questa esigenza raggiunge nuove vette.

HIGHLIGHT DI PRODOTTO

Collezione 19 DegreeIspirata ai paesaggi alpini, questa collezione in policarbonato offre una sensazione di evasione e libertà al viaggio moderno. Il suo design scultoreo si unisce a una leggerezza notevole e a una grande resistenza, fedeli al DNA di performance e mobilità di TUMI.

Disponibile su: Expandable Carry-On, Large Carry-On, Large Expandable Checked, Front Access Expandable Carry-On, Large Front Access Expandable Carry-On, Medium Front Access Expandable Checked e Large Front Access Expandable Checked

Colori: Pine e Salt

Voyageur Q ToteUna tote versatile pensata per accompagnare sia gli spostamenti professionali sia le fughe del weekend. Reinterpretata in una pelle morbida abbinata a finiture raffinate, coniuga eleganza contemporanea, funzionalità e organizzazione intuitiva, per il lavoro come per il viaggio.

Colori: Black/Gunmetal, Black/Gold, Rosewood, Sienna

Collezione TUMI AlphaLa nuova generazione Alpha, lanciata la scorsa primavera, si arricchisce di una palette Autunno/Inverno composta da Deep Pine, Forest Camo e Grey Reflective, declinata su silhouette emblematiche: il Dual Access Carry-On, il Double Expansion Duffel e il TUMI Brief Pack™.

Colori: Deep Pine, Forest Camo, Grey Reflective

Collezione TUMI HarrisonLa collezione Harrison prosegue la sua evoluzione con nuovi materiali, colori e silhouette per il viaggiatore contemporaneo. La pelle goffrata Cognac Bombe entra stabilmente nella linea, mentre i dettagli intrecciati Taupe/Black Woven apportano un'ispirazione europea alle sue linee architettoniche minimaliste. Due nuove silhouette — il Macri Small Crossbody e il Thatcher Sling Backpack — ampliano i modi di indossare Harrison nella quotidianità.

Colori: Cognac Bombe, Taupe/Black Woven, Deep Pine Bombe, Ink/Suede

A proposito di TUMIDal 1975, TUMI progetta essenziali da viaggio, business e alte prestazioni riconosciuti in tutto il mondo. Pensati per semplificare, arricchire e accompagnare ogni spostamento, i prodotti TUMI associano innovazione, funzionalità impeccabile e savoir-faire d'eccezione. Il brand si impegna ad accompagnare coloro che creano, intraprendono e avanzano con ambizione, lungo tutto il loro percorso.

Per saperne di più, visita TUMI.com e segui il brand su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

TUMI e il logo TUMI sono marchi registrati di Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

Contatti stampa TUMITUMI PR | pr@tumi.com Karla Otto per TUMI | tumi@karlaotto.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-presenta-la-collezione-autunnoinverno-2026-attraverso-una-campagna-che-segue-il-percorso-di-lando-norris-verso-nuove-vette-302865429.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.