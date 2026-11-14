Turismo: a San Vigilio di Marebbe sci, benessere e cultura per la stagione invernale 2026/27

Dalle novità del comprensorio di Plan de Corones alle escursioni nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies. L'offerta dell'aparthotel AMA Stay tra attività outdoor, gastronomia ed eventi culturali.

Bolzano – Sci, escursioni sulla neve, benessere e iniziative culturali. Sono alcune delle opportunità offerte da San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, in vista della stagione invernale 2026/27. Tra le strutture ricettive della località dolomitica figura AMA Stay, aparthotel che combina ospitalità alberghiera, spazi dedicati al lavoro e servizi per il tempo libero, rivolgendosi anche a chi sceglie di alternare vacanza e attività professionale.

La struttura si trova nei pressi del comprensorio sciistico di Plan de Corones, dove per la stagione 2026/27 sono previste diverse novità sul fronte degli impianti e delle piste, tra cui le nuove cabinovie Ruis e Kronplatz 1+2, la seggiovia Dolomiti e nuovi tracciati. Il calendario degli appuntamenti sportivi comprende la tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, in programma il 19 gennaio 2027 sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe. A febbraio è previsto anche il Kronplatz Ski & Music Festival, con concerti e DJ set organizzati sulle piste e nei rifugi del comprensorio.

Accanto allo sci alpino, il territorio offre diverse possibilità per gli appassionati di attività all'aria aperta. Nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies si sviluppano itinerari per ciaspolate, trekking invernali e scialpinismo. Tra i percorsi segnalati figura quello che collega Pederü al Le de Limo, attraversando l'altopiano di Fanes. Un'altra destinazione per le escursioni è il rifugio Lavarella, raggiungibile attraverso itinerari la cui percorribilità dipende dalle condizioni meteorologiche e dall'innevamento.

Sul fronte dell'ospitalità, AMA Stay propone servizi dedicati al recupero fisico e al benessere dopo le attività sportive. La struttura dispone di un'area Spa con sauna e trattamenti per il viso e il corpo. Tra questi figurano i Signature Treatments di TEAM DR JOSEPH, tra cui il Cellular Recreation Face Treatment, della durata di 80 minuti, e il Rejuvenating Face Treatment, entrambi basati sull'impiego di principi attivi naturali e tecniche di massaggio.

La proposta gastronomica è affidata all'executive chef Marco De Benedictis, alla guida dell'AMA Restaurant. La cucina combina elementi della tradizione altoatesina con influenze pugliesi, legate alle origini dello chef, privilegiando ingredienti stagionali e prodotti del territorio. Nel menu trovano spazio anche specialità della cucina ladina, tra cui canederli e cancì.

La programmazione invernale comprende inoltre iniziative musicali e culturali. Da dicembre ad aprile l'AMA Bistrot ospita AMA Music, una rassegna di concerti dal vivo, mentre la mostra STËRES è dedicata alle artiste del collettivo ladino EPL – Ert por i Ladins. A queste attività si aggiungono gli appuntamenti tradizionali di San Vigilio di Marebbe, tra cui i mercatini dell'Avvento, le sfilate dei Krampus e il Carnevale ladino.

Tra i servizi della struttura è presente anche un'escape room, che propone un'esperienza di gioco della durata di 75 minuti, con enigmi e riferimenti alla cultura locale.

L'offerta di AMA Stay si inserisce in un modello di ospitalità che punta a integrare turismo sportivo, benessere, gastronomia e lavoro da remoto. Una formula che riflette la crescente diversificazione delle esperienze legate alla montagna invernale, non più limitate alla sola pratica dello sci.

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