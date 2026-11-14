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Turismo: Dolomiti, tra sci e benessere cresce l'offerta di esperienze per l'inverno 2026/27

Turismo: Dolomiti, tra sci e benessere cresce l'offerta di esperienze per l'inverno 2026/27
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14 novembre 2026 | 10.23
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Dalle novità sugli impianti sciistici di Plan de Corones agli appuntamenti sportivi internazionali, fino alle esperienze legate al benessere, alla gastronomia e alla cultura locale. Si amplia l'offerta turistica delle Dolomiti in vista della stagione invernale 2026/27, con proposte che puntano a diversificare il soggiorno in montagna anche oltre le piste da sci. Tra le strutture che seguono questa tendenza c'è AMA Stay, aparthotel di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, che propone un modello di ospitalità orientato alla combinazione tra vacanza, attività all'aria aperta e lavoro da remoto.

Tra le principali novità della stagione a Plan de Corones figurano le nuove cabinovie Ruis e Kronplatz 1+2, la seggiovia Dolomiti e nuovi tracciati. Il comprensorio ospiterà inoltre il 19 gennaio 2027 una tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino sulla pista Erta di San Vigilio, mentre a febbraio è in programma il Kronplatz Ski & Music Festival, con concerti e iniziative musicali sulle piste e nei rifugi.

Accanto allo sci alpino, il territorio offre itinerari per ciaspolate, escursionismo invernale e scialpinismo nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, tra cui i percorsi che collegano Pederü all'altopiano di Fanes e al rifugio Lavarella.

In questo contesto AMA Stay affianca alle attività sportive servizi dedicati al benessere, con spa, sauna e trattamenti, e una proposta gastronomica affidata all'executive chef Marco De Benedictis, che combina tradizioni altoatesine e influenze pugliesi, valorizzando prodotti locali e specialità ladine.

Spazio anche agli appuntamenti culturali, con la rassegna AMA Music, in programma da dicembre ad aprile, e la mostra STËRES, dedicata alle artiste del collettivo ladino EPL – Ert por i Ladins. L'offerta si inserisce in una proposta di soggiorno che punta a integrare sport, relax e conoscenza delle tradizioni del territorio, intercettando anche chi sceglie la montagna per alternare periodi di lavoro e vacanza.

Contatti:
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emiliano.stampa@gmail.com

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