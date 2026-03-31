Turris Omnia NG Wired: un router silenzioso da 10 Gbps per rack e non solo, con una particolare attenzione alla sicurezza

PRAGA, 31 marzo 2026 /PRNewswire/ -- L'associazione CZ.NIC, amministratore nazionale dei domini della Repubblica Ceca, presenta Turris Omnia NG Wired, un modello montabile su rack che offre connettività a 10 Gbps e il sistema operativo Turris OS basato su OpenWrt/Linux. Il modello si basa sui principi di sicurezza del progetto Turris e presenta un design silenzioso con raffreddamento passivo. Il dispositivo è destinato ad aziende, istituzioni e utenti esigenti alla ricerca di una solida e affidabile infrastruttura di rete, che supporti al contempo le tecnologie europee, l'open source e la sovranità digitale.

Progettato per l'installazione in rack: connettività 10G/2,5G in un formato compatto

Turris Omnia NG Wired è progettato per rack e spazi come sale server e armadi di rete. Il Wi-Fi può essere fornito da access point separati, mentre il router rimane in un locale secondario.

Il dispositivo è progettato per reti moderne ad alta velocità. Offre due porte SFP+ da 10 Gbps (per dorsale di rete WAN e LAN) e quattro porte RJ45 da 2,5 GbE per dispositivi locali. Ciò gli consente di funzionare non solo come router, ma anche come soluzione edge o home lab per l'accesso remoto protetto tramite VPN, funzionalità di rete avanzate, servizi basati su Linux o carichi di lavoro in container.

"Oltre alle porte 10G e 2,5G, ci siamo concentrati anche sull'espandibilità. Grazie agli slot M.2, gli utenti possono aggiungere memorie NVMe o connettività mobile come soluzione di backup, rendendo il dispositivo adattabile a specifiche implementazioni", afferma Michal Hrušecký, responsabile dello sviluppo hardware.

La sicurezza prima di tutto

Come i precedenti dispositivi Turris, questo modello segue un rigoroso approccio alla sicurezza: tutte le trasmissioni di dati sono facoltative e richiedono il consenso dell'utente. Senza di esso, il router non invia dati in background, non include analisi nascoste né richiede account con i principali fornitori di tecnologia. Se la condivisione è disabilitata, il dispositivo continua a funzionare ma senza funzionalità di protezione collettiva come Turris Sentinel. Supporta inoltre il monitoraggio, la registrazione e l'esportazione di eventi verso sistemi come SIEM.

Un router basato sui valori europei e open source

Sviluppato nella Repubblica Ceca, Turris Omnia NG Wired combina privacy, sicurezza, codice aperto e sovranità tecnologica.

"Il nostro obiettivo è garantire che la Repubblica Ceca non dipenda esclusivamente da soluzioni straniere. Possiamo sviluppare hardware e software di nostra proprietà che soddisfino i requisiti europei in materia di sicurezza, trasparenza e supporto a lungo termine, contribuendo a un ecosistema tecnologico europeo indipendente", afferma Ondřej Filip, CEO di CZ.NIC.

Maggiori informazioni sul router Turris Omnia NG Wired, compresa la disponibilità, sono disponibili sul suo sito web. Per ulteriori dettagli su Turris, il progetto principale, visitare https://www.turris.cz.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2944409/Turris_Omnia_NG_Wired.jpg

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