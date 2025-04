UE. Pro Vita Famiglia: Salini ha disatteso preciso impegno elettorale

3 aprile 2025. Il fatto che il campione del progressismo LGBT Alessandro Zan abbia esultato di gioia per l’approvazione della Raccomandazione sul “genere neutro” nei documenti di identità dovrebbe indurre l’On. Salini a riflettere meglio su quanto il suo voto favorevole al provvedimento sia stato realmente in linea coi valori moderati e popolari del suo elettorato. In ogni caso, nessuna giustificazione vale a superare il fatto che in campagna elettorale l’On. Salini aveva sottoscritto il Manifesto Valoriale di Pro Vita & Famiglia impegnandosi a “contrastare l’ideologia gender e l’Agenda LGBTQIA+ in qualsiasi atto dell’UE” e a “prevenire e contrastare politiche a favore della cosiddetta auto-affermazione di genere”, impegni disattesi col voto in questione. La Raccomandazione, tanto più perché priva di valore giuridico cogente, poteva e doveva essere respinta anche per la sola e folle previsione del “genere neutro”, così come hanno fatto giustamente gli Eurodeputati di Fratelli d’Italia e della Lega. Il nostro non è affatto un “attacco scomposto”, ma un richiamo dovuto a un preciso impegno politico che l’On. Salini aveva assunto in forma pubblica e che non ha trovato riscontro all’atto pratico. Di questo, gli elettori della Circoscrizione Nord-Occidentale saranno debitamente informati.

