Un evento unico, tanti momenti da vivere: “Maldarizzi Privè” arriva a Lecce

Appuntamento il 26 e 27 ottobre nello showroom Maldarizzi Automotive

Lecce, 25 /10/2024 Per la prima volta a Lecce, Maldarizzi Automotive presenta “Maldarizzi Privè”, un appuntamento esclusivo che si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre presso la sede salentina del dealer del Sud Italia. Si tratta di un vero e proprio festival, ricco di opportunità imperdibili, musica, street-food e tanto divertimento, aperto gratuitamente a tutti.

Per 48 ore, la nuova sede Maldarizzi Automotive di Lecce in viale Portogallo 16 sarà palcoscenico di promozioni flash, esibizioni di artisti, reveal di nuove vetture in anteprima assoluta, experience immersive e animazione per tutte le età. Ricco il programma, con appuntamenti dalle 10:00 alle 21:00 per entrambe le giornate.

In scena – è il caso di dire, riprendendo il concept creativo “cinema” dell’evento – un’ampia esposizione di vetture Skoda, MG Motor, smart, Ineos, Dongfeng, rent e usato multibrand a prezzi speciali, ma anche tanti servizi riservati agli ospiti: si potrà richiedere il check-up gratuito della propria vettura in soli 90 minuti; previsti anche test drive delle vetture protagoniste del festival; ci sarà la possibilità di partecipare a iniziative riservate e contest per vincere la finale di XFactor in partnership con Skoda; si potrà vivere un'esperienza immersiva e coinvolgente sul truck, una rampa di 6 metri di altezza che simula la guida in offroad. Poi, musica e divertimento assicurato per grandi e piccoli, con animazione per bambini nell’area dedicata e degustazioni gratuite nell’area street food.

L’evento rappresenta anche un’occasione unica per scoprire in anteprima i due nuovi modelli MG ZS Hybrid+ e MG HS, e scoprire l’intera gamma Dongfeng, nuovo brand cinese che sta rivoluzionando il mercato europeo con la sua tecnologia e l’autonomia fino a 1500km in elettrico.

“Dongfeng arriva in Italia a settembre 2024 e siamo felici che abbia scelto Maldarizzi Automotive per la seconda preview nazionale – commenta Mario Cardone, brand manager DF per il dealer – che coniuga la tecnologia delle endotermiche a quelle delle elettriche attraverso il modello Extend-range”.

“Un anno fa, all’inaugurazione della sede di Lecce, avevamo promesso che avremmo aggiunto altri brand alla nostra offerta ed eccoci qui a presentare il nostro quinto marchio sul territorio salentino. Un territorio che ci sta dando grandi soddisfazioni.” Queste le parole del Cavaliere del Lavoro, Francesco Maldarizzi, alla stampa.

Ed è proprio dalla valorizzazione del territorio che nasce la partnership con Birra Salento, realtà con radici nel cuore del Salento, che delizierà gli ospiti dell’evento con degustazioni di birre artigianali spillate al momento.

Per poter accedere all’evento totalmente gratuito è possibile accreditarsi sul sito ufficiale Maldarizzi Automotive tramite il seguente link: https://bit.ly/4glI7qC

Contatti: https://www.maldarizzi.com/