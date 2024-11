Un grande successo a Roma per la seconda edizione del summit "Comunicare l'Abitare" al Teatro Il Parioli - Costanzo

Un incontro strategico tra innovazione, sostenibilità e comunicazione nel settore immobiliare

Roma, 5 novembre 2024 - Moderato da Paolo Leccese, Direttore Editoriale di Casa Radio, l'evento ha radunato, il 31 ottobre scorso a Roma, alcuni dei più influenti protagonisti, architetti, urbanisti e leader del settore dell’abitare. Il summit di quest'anno ha posto una lente di ingrandimento sulle dinamiche emergenti nel settore dell'abitare, esplorando nuove strategie per comunicare e progettare gli spazi in cui viviamo

Durante il summit sono stati mostrati i risultati del sondaggio "Comunicare l'Abitare", rivelatori di un trend in continua evoluzione nel campo dell'informazione abitativa. Il fatto che il 68,8% degli intervistati prediliga l'utilizzo di fonti web, come siti e social network, riflette una chiara preferenza per l'accesso immediato e on-demand alle informazioni, un comportamento tipico nell'era digitale. Questo spostamento verso il digitale è un indicatore chiave per gli editori e i creatori di contenuti del settore, suggerendo che una presenza online forte e ben curata è essenziale per raggiungere il loro pubblico.

Parallelamente, il crescente interesse per i podcast, con il 23,1% degli intervistati che li preferiscono come canale di aggiornamento, dimostra come questo formato stia guadagnando terreno come mezzo di comunicazione personale e approfondito. Il podcast permette di esplorare temi complessi in modo più dettagliato, rispondendo alla crescente richiesta di contenuti sia informativi sia intrattenitivi.

Infine, il 21,5% degli intervistati che mostra un'inclinazione verso i reportage e i contenuti video indica una preferenza per formati più visivi e narrativi, che possono offrire un'esperienza più coinvolgente e emotivamente impattante rispetto ai testi scritti. Questa tendenza può incoraggiare i professionisti del settore a investire maggiormente in produzioni video di qualità per catturare l'attenzione di un pubblico visivamente orientato.

Questi sono solo alcuni dei dati disponibili dall’analisi del sondaggio ma bastano già, non solo per delineare le preferenze attuali del pubblico, ma offrono anche indicazioni preziose su come modulare le strategie di comunicazione per il futuro, suggerendo una convergenza tra diversi formati mediatici per soddisfare varie preferenze di consumo.

"Con questo summit, abbiamo posto le fondamenta per una nuova community, che si impegnerà attivamente nel sostegno e nell'accompagnamento del cambiamento nel settore della comunicazione abitativa" ha dichiarato Paolo Leccese "Il nostro obiettivo è proteggere e valorizzare tutti gli attori coinvolti, dagli stakeholder alle testate giornalistiche fino al singolo cittadino, creando un dialogo costruttivo che risponda dinamicamente alle loro esigenze e aspettative”.

L'evento ha goduto del patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia, della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Federitaly, che hanno assicurato un ampio supporto istituzionale e una forte visibilità.

Di seguito alcune delle riflessioni e delle citazioni direttamente da alcuni protagonisti di questa edizione, che evidenziano i temi chiave emersi durante l'evento.

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha aggiunto una riflessione critica sulla comunicazione nel settore abitativo: "É difficile comunicare, in molti casi, la casa di abitazione viene percepita come un peso anziché come un valore, e ciò ci porta a essere frequentemente colpevolizzati, come nel caso dell'imposizione fiscale sulla prima casa. Dovremmo invece trasformare questa percezione in qualcosa di positivo e virtuoso”.

“È importante recuperare il senso di appartenenza alle nostre città , divenire parte attiva di un processo di rigenerazione urbana sostenibile affinché, soprattutto le periferie dei grandi centri urbani abbiano punti di ritrovo ed aggregazione soprattutto per i giovani” sostiene Raimondo Carlo Maria Grassi architetto e urbanista di fama internazionale. Le sue parole mettono in luce l'importanza di reinventare gli spazi urbani per promuovere inclusione e coesione sociale.

Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni, ha esaltato l'atmosfera dell'evento: "Un contesto fantastico, pubblico attento e un argomento meraviglioso. La comunicazione è la prima cosa in ogni progetto, in ogni startup, in ogni situazione futura, è essenziale immergersi a pieno e cercare di comunicare al meglio come professionisti e come operatori del settore”.

Non è mancato un riferimento all'importanza dell'inclusività e della diversità come motori di innovazione e progresso, in particolare nel settore dell’ingegneria, Ania Lopez, Vicepresidente WFEO, ha voluto portare un importante messaggio "L'ingegneria, come molti campi tecnici, necessita di funzionare non solo attraverso schemi e calcoli, la parità in questo contesto significa promuovere un dialogo costruttivo dove ciascuno ha il suo momento per esprimersi e contribuire. Le donne spesso portano una prospettiva unica che può arricchire il processo ingegneristico, cogliendo sfumature che possono sfuggire ad una visione più convenzionalmente maschile. Questo connubio di visioni rappresenta un'opportunità per migliorare la nostra professionalità e il nostro lavoro quotidiano. È essenziale lavorare insieme, fare rete tra uomini e donne, non solo qui in Italia ma in tutta Europa e nel mondo”.

La giornata è stata altresì l'occasione per lanciare il "Premio Cultura della comunicazione dell'abitare" per il 2025, che riconoscerà l'innovazione e l'eccellenza nella comunicazione di questo vitale settore. Le categorie del premio saranno annunciate nei prossimi mesi, mantenendo alto l'interesse e stimolando ulteriori contributi al dibattito.

Con il sostegno degli organi patrocinanti e la partecipazione attiva di una community sempre più informata e coinvolta, "Comunicare l'Abitare" continua a essere un punto di riferimento per il settore, orientando le future direzioni della comunicazione e dell'innovazione nell’abitare.

Un ringraziamento speciale a tutti i relatori: Giorgio Spaziani Testa (Presidente di Confedilizia), Gian Battista Baccarini (Presidente di FIAIP), Ania Lopez (Vicepresidente WFEO), Angelo Deiana (Presidente Confassociazioni), Bruno Vettore (Chairman and Founder BV Invest), Massimo Cerri (Presidente Ordine degli Ingegneri di Roma), Raimondo Carlo Maria Grassi (Architetto, Designer e Urbanista), Luca Berardo (Presidente Sercomated e Assoposa), Federico Neri (Partner AI Deloitte), Francesco Bedeschi (Director and Faculty - University of Arkansas Rome Program), Giulio Azzolini (Head of Retail Gruppo FRIMM), Matteo Grisi (Responsabile Marketing Helty) e Gabriele Polla Mattiot (Founder GRUPIX).

