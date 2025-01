Un grande successo imprenditoriale da Messina a Milano, la storia dell'imprenditore Damiano Gentile

28 gennaio 2025. Da Messina a Milano. Ora con l’inizio del 2025 inizia anche l’espansione internazionale di Gentile group. Damiano Gentile, classe 1993, insegue il successo.

Gentile ha raggiunto un grande successo e, dopo aver aperto in soli 15 anni 20 punti vendita a Messina, è approdato a Milano nel 2024 aprendo "Gentile beauty lounge", il flagship store della corporate che racchiude i tre brand della società: Gentile hair concept per la parte hairstyle, B-flow dedicato all’estetica avanzata e TABER, un brand dedicato al grooming maschile.

L’espansione internazionale della corporate inizia con la partecipazione al Cosmoprof north America che si è appena concluso a Miami , dove è stato presentato in anteprima il nuovo concept del brand di profumi BEFLOW - be your own flow - , una collezione pensata per essere adatta a qualsiasi momento della giornata , ad ogni personalità e lifestyle. È proprio su questo concetto che è stata sviluppata una linea di 10 referenze, dall’aspetto colorato e easy ma con un profumo con alta concentrazione e lasting .

L’apertura ai nuovi mercati esteri continua con la partecipazione ad esxence , l’esibizione dedicata alla profumeria artistica , dove ci sarà uno spazio riservato a TABER, il brand dedicato al grooming maschile della corporate .

In quell’occasione saranno presentate al mercato global le 5 fragranze della collezione Sicilian history , profumi di alta qualità creati in esclusiva per il brand .

Saranno affiancati dalla linea beauty che conta ad oggi 27 referenze (e altre 6 saranno presentate al Cosmoprof di Bologna il prossimo 20 marzo ) e alla presentazione del nuovo concept store TABER , che è stato ridisegnato per far vivere esperienze sempre più immersive agli ospiti che potranno provare tutti i servizi del brand , in un ambiente che segue il concetto dell' affordable luxury che sarà inaugurato a breve con l’apertura del nuovo flagship store a giardini naxos .

Tra le tante novità che vedono coinvolto Damiano Gentile , c’è anche l’apertura a Messina della prima profumeria artistica a marchio THE PERFUME LUXE , un progetto destinato a diventare scalabile in poco tempo e che è contraddistinto dall’eleganza della sua progettazione, che ospiterà al suo interno i più importanti brand internazionali della profumeria di nicchia.

Questo è solo l’inizio di quello che segnerà l’internazionalizzazione per la gentile group, guidata dal CEO Damiano Gentile.

Damiano Gentile

Società

Gentile group srl - Milano