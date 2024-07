Un nuovo studio rileva che, tra i produttori del settore life science, le sfide legate alla forza lavoro superano le preoccupazioni per la crescita economica

L'indagine globale mette in luce le principali preoccupazioni relative alla forza lavoro, le priorità strategiche in evoluzione e le aree chiave di investimento tecnologico per i produttori del settore life science

BRUXELLES, 31 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, oggi ha annunciato i risultati del nono studio annuale "State of Smart Manufacturing Report: Life Sciences Edition. Lo studio globale comprende le risposte di 111 leader di aziende produttrici nel comparto life science di 15 dei principali paesi produttori.

Il rapporto di quest'anno evidenzia l'evoluzione del settore life science, ponendo l'accento sullo sfruttamento delle tecnologie emergenti per ridurre al minimo i rischi, gestire le supply chain e aumentare il potenziale della forza lavoro. I leader del settore life science riconoscono che per sostenere la crescita e l'innovazione è necessaria una forza lavoro altamente qualificata, evidenziando la necessità vitale di investimenti continuativi e cospicui nello sviluppo della forza lavoro.

Qui di seguito vengono riportati i principali risultati ottenuti a livello mondiale:

"Il settore life science attraversa una fase cruciale e deve destreggiarsi tra rapidi progressi tecnologici, dinamiche in evoluzione della forza lavoro e una domanda globale che cambia", ha affermato Gagan Naeger, vicepresident global industry – life sciences, di Rockwell Automation. "Poiché i produttori del settore life science continuano a percepire enormi pressioni per portare più velocemente i prodotti sul mercato, la relazione di quest'anno rivela l'importanza di bilanciare l'innovazione tecnologica con lo sviluppo della forza lavoro per ottenere risultati aziendali positivi".

I produttori del settore life science stanno dando priorità alle strategie volte a trattenere, aggiornare e coinvolgere la propria forza lavoro. Le tecnologie come l'automazione e le soluzioni di produzione intelligente, che integrano e aumentano il valore apportato dai lavoratori, sono fondamentali non solo per superare gli ostacoli attuali, ma anche per promuovere la crescita e l'innovazione in un panorama sempre più complesso.

"Sfruttando la sua profonda esperienza nel settore e il portafoglio diversificato di soluzioni innovative, Rockwell Automation si afferma come partner prezioso per le aziende del settore life science di tutto il mondo", ha affermato Naeger. "Possiamo affiancarci alle aziende, indipendentemente dalla fase in cui attualmente si trovano nel percorso verso la trasformazione digitale e la produzione intelligente, per aiutarle a raggiungere una crescita sostenibile a lungo termine".

I risultati completi del rapporto sono disponibili a questo link.

Metodologia

Questo rapporto si basa sulle risposte di 111 manager e dirigenti di aziende produttrici del settore life science di 15 paesi. Fa parte del nono rapporto annuale sullo stato della produzione intelligente, per cui sono stati intervistati 1.567 leader del comparto manifatturiero in diversi settori, ed è stato condotto in collaborazione con Sapio Research e Rockwell Automation.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, collaborano circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita all'Impresa Connessa nelle attività industriali visitare il sito http://www.rockwellautomation.com.

