Un programma ricco di storie, talenti e progetti per ispirare il cambiamento

3 luglio 2025. In occasione della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà dal 17 al 26 luglio 2025, Giffoni Innovation Hub presenta un articolato palinsesto di iniziative, ospitate nell’ambito del Festival, con l’obiettivo di stimolare riflessioni, valorizzare i giovani talenti e promuovere un futuro più consapevole, inclusivo e sostenibile. Attraverso un ampio ventaglio di progetti realizzati in collaborazione con aziende, istituzioni e partner d’eccellenza, Giffoni Innovation Hub rafforza il proprio impegno come piattaforma di innovazione sociale, culturale e creativa, offrendo strumenti, spazi e opportunità per ascoltare le nuove generazioni e dare voce alle loro idee. Di seguito il programma sintetico delle iniziative

Educazione, Consapevolezza e Innovazione per le Nuove Generazioni

17 LUGLIO - In un’Italia che vede la povertà assoluta toccare quasi il 10% della popolazione e molto spesso tradursi anche in povertà energetica e educativa, investire in consapevolezza e formazione diventa una priorità urgente per affrontare la transizione energetica nel nostro Paese. È in questo contesto che Fondazione Terna sceglie di essere presente al Giffoni Film Festival 2025 con una Parental room dedicata ai genitori, per condividere l’opportunità di interventi educativi dedicati agli alunni delle scuole primarie. In collaborazione con Giffoni Innovation Hub, la Fondazione coinvolgerà le famiglie in un dialogo intergenerazionale per costruire un futuro “più semplice”, cioè più equo e sostenibile, che passa anche per cittadini più consapevoli e preparati sui grandi temi della transizione energetica.

19 LUGLIO - Arriva al Giffoni Film Festival una ventata di allegria con la Polaretti Dance. Protagonista sarà l’amatissima mascotte Polaretti, il simpatico pinguino che, insieme a un gruppo di giovani ballerini, coinvolgerà il pubblico in un'esibizione ricca di musica, movimento ed entusiasmo. Un momento di divertimento pensato per i più piccoli, ma capace di conquistare grandi e piccini, portando sul blue carpet tutta l’energia e la spensieratezza firmate Polaretti.

19 LUGLIO - In occasione del Giffoni Film Festival 2025 saranno presentati due progetti nati dalla creatività degli studenti per promuovere l’inclusione di A.I.A.S. (Associazione italiana assistenza spastici). “Metamorfosi” è un cortometraggio ispirato all’idea della classe 3A della Scuola Sant’Anna di Verona: una storia di amicizia e accettazione, raccontata attraverso la metafora della mimosa pudica. “Il viaggio di Elia” è un webtoon tratto dalla storia della classe 4N dell’Istituto Boselli di Torino: un racconto sul bullismo e sull’autismo, dove l’immaginazione diventa strumento di trasformazione. A seguire, la premiazione delle tre classi vincitrici del contest 2024/25 nella categoria cortometraggio, selezionate per la capacità di raccontare con creatività e profondità i temi dell’inclusione.

21 LUGLIO - Il cortometraggio “Il compleanno di Ciro”, diretto da Marta Esposito e prodotto da Giffoni Innovation Hub, Mad Entertainment e Gabbianella, nasce in collaborazione con il Comune di Napoli e con il patrocinio di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Il film rappresenta l’esito conclusivo della terza edizione del progetto “La Voce dei Giovani”, avviato nel 2023 e quest’anno dedicato alla memoria delle vittime innocenti di camorra, con un omaggio speciale a Ciro Colonna. La presentazione ufficiale del cortometraggio sarà un momento di condivisione e riflessione, aperto al pubblico, per continuare a tenere viva la memoria e il valore dell’impegno civile. Questo terzo progetto nasce sulla scia dei primi due cortometraggi: Un po' per uno, frutto dei laboratori con le scuole napoletane, e A domani, diretto da Emanuele Vicorito, che ha coinvolto i detenuti del carcere minorile di Nisida. Quest’ultimo ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui premi ai Nastri d’Argento.

21 LUGLIO - Dopo l’annuncio dei finalisti al Salone Internazionale del Libro di Torino, il progetto RAEE4Comics in occasione del Giffoni Film Festival 2025 per la fase finale del contest dedicato a fumetto e sostenibilità. Promosso da Giffoni Innovation Hub ed Erion WEEE, in collaborazione con la collana Comics&Science del CNR, il concorso ha coinvolto giovani fumettisti under 30 nella creazione di storie che raccontano il riciclo dei RAEE e l’economia circolare attraverso un linguaggio accessibile e creativo. Il vincitore, svelato durante l’Impact, vedrà la propria opera trasformata in un fumetto completo illustrato da professionisti, mentre le altre storie saranno pubblicate come sinossi illustrate. Ospiti speciali Andrea Lorenzon, aka Cartoni Morti ed RDSNEXT.

22 LUGLIO - Sarà presentato il documentario di Giffoni Innovation Hub nato dal progetto “Mindfulness Room” che racconta il benessere mentale e psicofisico delle nuove generazioni che si sono raccontate in uno “spazio sicuro” in cui hanno potuto fermarsi, ascoltarsi e registrare video-testimonianze sul proprio vissuto emotivo. In collaborazione con il Progetto Pro-ben, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e il Ministero dell’Università e della Ricerca. Un’occasione per dare voce ai giovani e portare l’attenzione su temi centrali come il benessere psicofisico e la salute mentale.

23 LUGLIO - Sarà presentato in anteprima “L’Aiutante”, cortometraggio scritto da Carlotta Morciano e diretto da Gianluca Granocchia, nato nell’ambito del progetto “Diari di Volo”, promosso da ITA Airways in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. Il film racconta, con originalità e profondità, la storia del riluttante assistente di Leonardo Da Vinci, messo di fronte a una scelta cruciale: imparare a volare o cadere. Parte di una sfida lanciata ai giovani autori per immaginare il futuro del viaggio aereo, “L’Aiutante” è il frutto di un percorso creativo che ha esplorato il volo in tutte le sue sfumature – dalla passione all’innovazione, dalla sostenibilità alle emozioni legate alle partenze e ai ritorni – con la creatività come motore di ogni scoperta.

23 LUGLIO - “Avrei Questa Idea” è il format di Giffoni Innovation Hub che valorizza i talenti emergenti under 30 dell’audiovisivo italiano, dando loro la possibilità di presentare le proprie storie a esperti e appassionati. A condurre la puntata, dedicata al genere teen, saranno Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal, con quattro proposte originali che raccontano emozioni, sfide e sogni della nuova generazione. Le candidature sono state raccolte attraverso la nuova piattaforma “Avrei Questa Idea - The Stories Incubator” che si propone come raccoglitore di idee di giovani autori e per creare connessioni con produttori, editori, broadcaster e agenzie creative che cercano nuove storie.

24 LUGLIO - Presentazione con dibattito di “Un Cuore Grande”, docufilm prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Bristol Myers Squibb, scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato. Il film racconta le storie vere di chi convive con una cardiomiopatia, ma non si è lasciato fermare dalla malattia, scegliendo di vivere appieno e inseguire i propri sogni. La proiezione sarà accompagnata da un incontro con i protagonisti, per riflettere insieme sul coraggio, la resilienza e il valore della ricerca. Un momento di forte impatto emotivo ed educativo, pensato soprattutto per i più giovani.

25 LUGLIO - Sarà presentato il cortometraggio nato dal progetto (IN)Dipendenza Economica, promosso da Giffoni Innovation Hub con l’obiettivo di contrastare la normalizzazione della violenza economica e aiutare le giovani generazioni a riconoscerla. Il progetto è supportato da UniCredit e realizzato con la collaborazione della Banking Academy di UniCredit, di Caritas Italiana e di Telefono Rosa Piemonte, partner chiave per la raccolta di testimonianze reali e la promozione dell’educazione finanziaria come strumento di emancipazione.

25 LUGLIO - Sarà proiettato il docu-film “Ambra Sabatini – A un metro dal traguardo”, un racconto intenso e autentico sulla vita quotidiana della campionessa paralimpica Ambra Sabatini. Diretto da Mattia Ramberti e coprodotto da Giffoni Innovation Hub e BlackBox Srl, in collaborazione con Autostrade per l’Italia, che ha scelto l’atleta come testimonial delle proprie campagne. In 60 minuti ricchi di emozioni e ispirazione, il film mostra non solo il percorso sportivo di Ambra, ma anche la forza di una giovane donna che, con il suo esempio, trasmette alle nuove generazioni i valori dell’inclusione, della resilienza e della diversità come strumenti di crescita personale e collettiva.

26 LUGLIO - La startup Nexstory, in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, promuove un Hackathon all’insegna della creatività e dell’innovazione, rivolto a giovani under 35 con talento nella scrittura e nella progettazione di contenuti. L’iniziativa si configura come un workshop intensivo di scrittura collaborativa finalizzato allo sviluppo di soggetti originali per Branded Content, pensati per valorizzare in modo autentico e coinvolgente l’impegno delle aziende partner e sponsor sui temi ESG (Environmental, Social, Governance).

