Valeria Pennone racconta nel suo libro come la cura dei dettagli e delle persone faccia di un evento un successo

Milano, 31.03.2026 - Quando si organizzano eventi, può capitare che ci si concentri sulle scenografie per rincorrere l’effetto “wow”, dimenticando tutti quegli aspetti che fanno sentire le persone considerate.

È da questa riflessione che nasce il libro di Valeria Pennone, in uscita oggi: “Il Galateo Degli Eventi. L’accoglienza nella Meeting Industry, un metodo operativo dove la cura delle persone e dei dettagli è la base di ogni evento di successo, tra strategia e pratica”(Bruno Editore). Un libro pensato per tutti coloro che si occupano, o vogliono occuparsi, di eventi.

“Per me, galateo ed eventi non sono mondi separati” afferma Valeria Pennone, autrice del libro. “Il galateo è prima di tutto una forma di comunicazione: un linguaggio di rispetto che attraversa culture e contesti diversi. Impossibile non tenerne conto, soprattutto se si lavora in questo settore. Nel mio libro racconto quanto l’attenzione ai dettagli, dall’invito alla segreteria, passando per gli allestimenti, la tavola e le disposizioni, sia di fondamentale importanza. E lo racconto anche attraverso aneddoti, errori, imprevisti e soluzioni tratti da esperienze reali.”

“Molto spesso, in tema di eventi, l’attenzione è posta più sul palco che sulla cura dei partecipanti” osserva Giacomo Bruno, editore del libro. “In più di trent’anni di esperienza in questo settore, Valeria Pennone racconta con professionalità e competenza come il suo metodo, il galateo degli eventi appunto, sia il segreto per trasformare ogni meeting in un’esperienza bella e rispettosa.”

“Cercavo un editore che mi aiutasse a pubblicare il libro senza snaturare la mia voce. So di averlo trovato in Giacomo Bruno” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore mi ha seguita nel corso di tutto l’iter editoriale, aiutandomi a mettere ordine nella mia esperienza in un manuale che sono certa sarà di grande utilità per tanti.”

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4uhpj2T

Valeria Pennone, event manager, è esperta di galateo, business etiquette e cerimoniale. Con più di trent’anni di esperienza nella gestione di eventi in Italia e all’estero, ha curato centinaia di progetti per aziende, enti e organizzazioni internazionali in quattro continenti. La sua formazione si è costruita in anni di studio, fino al prestigioso Master in Galateo, Cerimoniale ed Eventi Istituzionali dell’Università La Sapienza di Roma. Si distingue per la capacità di trasformare la cura dei dettagli in una vera e propria passione per l’eleganza relazionale, considerata una competenza fondamentale nell’organizzazione degli eventi. Con un approccio pratico e contemporaneo, diffonde la cultura del galateo attraverso speech, masterclass e consulenze, con l’obiettivo di aiutare professionisti e aziende a comunicare con stile, rispetto e autenticità. È socia dell’Accademia Nazionale del Galateo e dell’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici. Per info: www.vipcommunication.it - www.liguriacolors.it/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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