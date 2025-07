Vantage Markets celebra il premio e il debutto coronato dal successo al Wealth Expo Peru 2025

PORT VILA, Vanuatu, 14 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Luglio 2025 - Vantage Markets ha fatto la sua prima apparizione al Wealth Expo Perù 2025, tenutosi nel cuore finanziario di San Isidro presso l'hotel The Westin Lima. L'evento ha riunito i principali attori della comunità finanziaria locale e regionale, dagli investitori agli innovatori fintech, dai broker ai professionisti del trading.

In qualità di sponsor principale, Vantage ha sottolineato il proprio impegno nel supportare la formazione in ambito finanziario e il dialogo nella regione. Il Wealth Expo Peru è servito da piattaforma strategica per Vantage, che ha presentato strumenti di trading, soluzioni di copy trading e il proprio quadro operativo a un vasto pubblico in una delle comunità finanziarie in più rapida crescita dell'America Latina.

Per dare il via all'evento, Vantage ha organizzato un esclusivo cocktail di benvenuto la sera prima dell'esposizione. L'appuntamento ha richiamato clienti, partner e leader del settore fintech, e ha offerto un ambiente rilassato e sofisticato per scambiare idee e promuovere la collaborazione. Il ricevimento ha contribuito a creare il tono per una presenza forte e coinvolgente nel corso dell'evento principale.

Durante l'iniziativa, Vantage è stata insignita del premio "Migliore piattaforma di trading regolamentata", un riconoscimento che premia l'eccellenza dell'azienda in termini di conformità, tecnologia e affidabilità. Il premio riflette l'impegno di Vantage nel mantenere un ambiente sicuro e trasparente per i trader di tutto il mondo.

Vantage ha inoltre contribuito al ricco programma dell'evento grazie a numerosi interventi in qualità di relatore:

"Abbiamo apprezzato il forte coinvolgimento nel corso di questo appuntamento", ha affermato Marc Despallieres, amministratore delegato di Vantage Markets. Dal riconoscimento del settore alle conversazioni dinamiche con la community, Wealth Expo Peru ha offerto spunti preziosi da questo dinamico ambiente finanziario. Siamo pronti a continuare a sostenere la formazione e l'innovazione finanziaria all'interno della community di trading".

Mentre continua a interagire con le comunità finanziarie di tutto il mondo, Vantage resta concentrata sull'offerta di esperienze di trading sicure, innovative e intuitive, supportate da formazione, allineamento normativo e da una filosofia che mette il cliente al primo posto.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading mobile e una piattaforma di trading intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZE SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2723620/Vantage_Markets_Celebrates_Award_Successful_Debut_Wealth_Expo_Peru_2025.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2723621/Vantage_contributed_event_s_content_rich_agenda_multiple_speaking_engagements.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

