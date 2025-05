Vantage pronta a conquistare il centro della scena al Wealth Expo Argentina 2025

PORT VILA, Vanuatu, 27 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha confermato la sua partecipazione al Wealth Expo Argentina 2025, che si terrà a Buenos Aires. Essendo uno degli eventi più importanti dell'America Latina dedicati alla finanza e agli investimenti, la fiera riunisce i principali attori del settore, innovatori e professionisti della finanza, e Vantage interagirà con i partecipanti con varie attività e discussioni.

Quest'anno, Vantage non solo presenterà all'expo la sua pluripremiata piattaforma di trading multi-asset, ma condurrà anche dibattiti approfonditi con una ricco parterre di relatori di spicco del suo team.

I visitatori della Wealth Expo potranno partecipare a sessioni coinvolgenti e informative guidate dal team Vantage:

L'entusiasmo è amplificato anche dal fatto che Vantage è stata nominata "Migliore piattaforma di trading" alla Wealth Expo, a ulteriore conferma del suo impegno verso l'eccellenza e l'innovazione nel settore finanziario globale.

La partecipazione di Vantage a Wealth Expo Argentina riflette anche la crescente presenza del marchio e la sua missione di fornire accesso a strumenti e risorse formative per destreggiarsi con sicurezza nei mercati globali.

"L'America Latina è una regione ricca di opportunità e Wealth Expo Argentina è la piattaforma perfetta per interagire con i partecipanti all'evento, scambiare opinioni e partecipare a discussioni importanti per la comunità finanziaria allargata", ha dichiarato Marc Despallieres, CEO di Vantage Markets. "Siamo entusiasti di contribuire al dibattito che sta plasmando il futuro della finanza nella regione".

Per saperne di più sull'evento Wealth Expo Argentina 2025. Visitare Vantage Markets per ulteriori aggiornamenti.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di Contratti per Differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, un'app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che fornisce ai clienti l'accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcuna giurisdizione in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbere contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

