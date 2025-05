Vantage vince il premio "Miglior sponsorizzazione del motorsport" per la partnership con Scuderia Ferrari HP

PORT VILA, Vanuatu, 27 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, il pluripremiato broker multi-asset, è stato insignito del prestigioso premio "Best Motorsports Sponsorship" ai Forex Sports Awards 2025 per la sua partnership dinamica con Scuderia Ferrari HP, uno dei nomi più leggendari nel mondo degli sport motoristici.

I Forex Sports Awards, organizzati da Sports Media Gaming Limited, premiano l'eccellenza nelle sponsorizzazioni sportive nel settore forex, celebrando i marchi che hanno effettuato investimenti significativi in collaborazioni sportive di alto profilo. I vincitori vengono selezionati attraverso un rigoroso processo, che combina il voto aperto e una giuria indipendente composta da stimati professionisti del settore sportivo e dei media.

In qualità di partner ufficiale del team di Formula 1, Vantage ha rafforzato la propria presenza globale attraverso campagne di grande impatto che mettono in risalto i valori di innovazione ed eccellenza condivisi da entrambi i marchi. Questa partnership coinvolge gli appassionati di sport motoristici e gli operatori del settore in tutto il mondo, celebrando la ricerca incessante del progresso.

Nella sua motivazione, il Forex Sports Awards ha dichiarato: "Il marchio Scuderia Ferrari HP è uno dei nomi più iconici che ha trasceso il mondo dello sport trasformandosi in un marchio lifestyle globale. Grazie alla partnership con Scuderia Ferrari HP, Vantage ha creato un eccellente allineamento del marchio per promuoversi sulla scena mondiale".

"Siamo incredibilmente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento per la nostra partnership con Scuderia Ferrari HP", ha dichiarato Marc Despallieres, CEO di Vantage Markets. "Così come Scuderia Ferrari HP è al vertice nel motorsport, Vantage si impegna a garantire l'eccellenza nel trading. Questa collaborazione ci ha permesso di entrare in contatto con un pubblico globale appassionato, rafforzando i valori del nostro marchio: velocità, precisione e innovazione. Non vediamo l'ora di continuare questo entusiasmante viaggio con Ferrari e di offrire esperienze ancora più entusiasmanti ai nostri clienti e fan".

Informazioni sui Forex Sports Awards

I Forex Sports Awards, creati da Sports Media Gaming Limited, premiano i marchi del settore forex per il loro straordinario contributo alla sponsorizzazione sportiva. I premi garantiscono l'imparzialità attraverso un processo di selezione in due fasi: una votazione aperta seleziona i primi tre marchi in ogni categoria, seguita dalla decisione finale da parte di una giuria indipendente di esperti di sport e media.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di Contratti per Differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza di mercato, Vantage trascende il ruolo di broker con l'offerta di un ecosistema di trading affidabile, un'app di trading pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che consente ai clienti di cogliere le opportunità di trading. Scaricare l'app Vantage dall'App Store o da Google Play.

