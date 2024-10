Visita la Polonia a dicembre e vivi le emozioni con il basket

SOPOT, Poland, 7 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Siamo giunti alla seconda partita della Dolomiti Energia Trento nel torneo EuroCup. Mercoledì 2 ottobre alla Il T Quotidiano Arena la nostra squadra ha battuto Trefl Sopot 84:78. Con la squadra polacca i giocatori di Trento si incontreranno di nuovo il 10 dicembre. Questa è una splendida occasione per prenotare per tempo l'incontro che si avverrà tra due mesi in Polonia e tifare Trento.

La Polonia si trova nell'Europa Centrale e, come l'Italia, ha accesso sia alle montagne, che al mare. Il nostro avversario ha sede nel Voivodato della Pomerania, precisamente a Sopot – la più bella località balneare della Polonia! Uno dei marchi di fabbrica di Sopot è il molo di legno più lungo di tutta l'Europa. Il molo misura ben 511 metri e la concentrazione di iodio nelle parti più lontane dalla riva è doppia rispetto alla terraferma. Prima di entrare sul molo, è possibile riposarsi sulle bellissime spiagge sabbiose o passeggiare lungo la famosa in tutta Polonia via Bohaterów Monte Cassino. La strada è stata così chiamata in onore dei soldati polacchi, che, durante la Seconda Guerra Mondiale, aiutarono gli Italiani a conquistare la cruciale collina di Monte Cassino.

La regione della Pomerania e Sopot non sono solo spiagge sul Mar Baltico. Ci sono anche opportunità per l'osservazione degli uccelli, la caccia, la pesca, sentieri naturalistici, percorsi escursionistici, ciclabili, a canoa, a cavallo e anche gare di corsa – tutte queste attrazioni sono pronte per i turisti nella regione della Pomerania. Un terzo della superficie della regione è occupato da aree verdi, tra cui due parchi nazionali, nove parchi paesaggistici e 127 riserve naturali. I buongustai potranno provare fragole, frutti di bosco, carne d'oca e aringhe del Baltico.

La partita tra Trefl Sopot e Dolomiti Energia Trento si terrà nell'ERGO ARENA, uno dei palazzetti dello sport più moderni della Polonia, che può ospitare 11.000 spettatori. Il palazzetto offre la possibilità di disputare l'intera gamma di competizioni sportive: oltre alla pallacanestro è possibile praticare pallavolo, pallamano, arti marziali, ma anche hockey, sport motoristici e persino il windsurfing! Accanto allo sport, ERGO ARENA offre anche eventi musicali e spettacoli teatrali di altissima qualità.

A dicembre, vieni in Polonia, vivi le emozioni con il basket e scopri questo bellissimo paese dell'Europa Centrale! Vuoi saperne di più? Cerca e utilizza su Internet l'hashtag #PolandTravel e scopri!

