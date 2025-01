Watersprint AB rileva le attività di Acuva Technologies

LUND, Svezia, 14 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Watersprint AB, una delle principali imprese nello sviluppo di tecnologia all'avanguardia per la disinfezione dell'acqua con LED UVC, annuncia l'acquisizione di tutte le attività di Acuva Technologies, inclusa la proprietà intellettuale, dopo il recente fallimento di Acuva. Acuva Technologies, azienda canadese nota per la tecnologia brevettata IntenseBeam™, è famosa a livello mondiale per i suoi sistemi avanzati di purificazione dell'acqua a LED UVC a basso consumo energetico.

Questa acquisizione strategica consentirà a Watersprint di continuare a produrre gli innovativi prodotti per il trattamento dell'acqua su cui i clienti di Acuva ormai fanno affidamento.

"Questa acquisizione rafforza la posizione di Watersprint nel mercato mondiale del trattamento dell'acqua. Incorporando la tecnologia Acuva nel nostro portafoglio siamo attrezzati meglio per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti nei mercati globali dei punti di utilizzo e in quelli di ingresso residenziali, nonché in numerose applicazioni OEM come il riempimento di bottiglie, i distributori d'acqua e i mercati dei veicoli ricreazionali (RV)", spiega André Carlsson, Ceo Watersprint.

Supporto clienti continuo

Watersprint riconosce l'importanza di mantenere la fiducia e la lealtà dei clienti Acuva e si impegna a garantire una transizione senza intoppi. L'obiettivo è continuare a realizzare e fornire i prodotti necessari.

"Sono molto lieto di entrare a far parte del team Watersprint e continuare a promuovere le soluzioni innovative per cui Acuva è nota", commenta Babak Adeli, ex vicepresidente ricerca e sviluppo presso Acuva. "Vedere i successi di Acuva continuare a vivere all'interno di Watersprint è gratificante".

Un futuro di innovazione e crescita

Watersprint, azienda svedese che vanta una tecnologia pionieristica di disinfezione dell'acqua con LED UVC, sfrutterà questa acquisizione per espandersi ulteriormente in Europa e nel Nord America.

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di proseguire sulla strada delle innovazioni di Acuva e di integrarne l'offerta nel nostro più ampio portafoglio", aggiunge Tove Janzon, Presidente del Consiglio di Amministrazione. "Questa acquisizione non solo amplia il portafoglio prodotti di Watersprint, ma apporta anche tecnologie avanzate e complementari, oltre a una nuova base di clienti. Inoltre, siamo soddisfatti di avere personale esperto di Acuva nel team qualificato di Watersprint".

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web all'indirizzo www.watersprint.com o contattare:

André Carlsson, CeoCellulare: + 46 726 010301E-mail: andre.carlsson@watersprint.com

Informazioni su Watersprint

Watersprint è un'azienda pioniere dei sistemi di disinfezione dell'acqua con LED UVC di alta qualità. Fondata nel 2013 a Lund, in Svezia, è guidata dalla convinzione che tutti debbano avere accesso ad acqua potabile. Oggi Watersprint è un'azienda tecnologica innovativa che sta rivoluzionando il mondo con la tecnologia LED UVC all'avanguardia.

