WIRobotics selezionata per il programma Physical AI Fellowship promosso da AWS, NVIDIA e MassRobotics

SEUL, Corea del Sud, 14 marzo 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics ha annunciato oggi di essere stata selezionata per la seconda edizione del Physical AI Fellowship, un programma virtuale promosso da Amazon Web Services (AWS) Startups e NVIDIA Inception che aiuta le startup nel campo della robotica ad alto potenziale a sviluppare, perfezionare e scalare le soluzioni di intelligenza artificiale fisica.

Sulla scia del successo dell'edizione inaugurale dell'autunno 2025, l'appuntamento del 2026 riunisce nove promettenti startup nel campo dell'IA fisica operanti nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e delle energie rinnovabili, dell'automazione industriale, della vendita al dettaglio e della logistica, dell'infrastruttura dati robotica, della teleoperazione e delle applicazioni di robotica umanoide.

Il Physical AI Fellowship offre una guida tecnica pratica, risorse di calcolo e opportunità di immissione sul mercato per aiutare i team a trasformare prototipi promettenti in implementazioni affidabili e concrete. I partecipanti ricevono il supporto di scienziati ed esperti dell'AWS Generative AI Innovation Center, crediti AWS e risorse NVIDIA, oltre all'accesso alle strutture di MassRobotics e alla sua più ampia rete all'interno della comunità della robotica.

Questa opportunità sosterrà il lavoro di WIRobotics volto a sviluppare robot umanoidi avanzati che combinano una manipolazione di elevata destrezza con un'interazione fisica basata sull'intelligenza artificiale per ambienti reali. Grazie ai crediti AWS e alla guida di esperti, allo stack di AI fisica di NVIDIA e al banco di prova e alla rete di MassRobotics, WIRobotics perfezionerà e implementerà i propri sistemi di robotica umanoide per applicazioni industriali, logistiche e di servizio nel mondo reale, verificandone al contempo le prestazioni in contesti pratici.

"Siamo onorati che WIRobotics sia stata selezionata per il Physical AI Fellowship come unica azienda di robotica umanoide del gruppo", ha dichiarato Yong-Jae Kim, Co-CEO di WIRobotics. "Combinando le tecnologie di robotica umanoide in grado di interagire fisicamente in modo simile agli esseri umani con la nostra esperienza nell'AI, riteniamo che questa sarà un'opportunità significativa per esplorare nuove possibilità nell'AI fisica".

Ogni borsista riceverà 200.000 dollari in crediti AWS, il supporto integrato da parte degli scienziati e degli ingegneri dell'AWS Generative AI Innovation Center (GenAIIC) e l'accesso alle tecnologie di cloud computing e AI di AWS, l'accesso allo stack di AI fisica di NVIDIA, inclusi i framework NVIDIA Isaac e i modelli di base del mondo NVIDIA Cosmos (oltre a corsi gratuiti autogestiti, sconti su hardware/software e workshop tenuti da istruttori a prezzo scontato da parte di NVIDIA Training) tramite il programma NVIDIA Inception, nonché il supporto dell'ecosistema da parte di MassRobotics.

Il programma di borse di studio culmina con presentazioni di grande visibilità in occasione di eventi organizzati da AWS, NVIDIA e MassRobotics, tra cui AWS re:Invent 2026.

Per ulteriori informazioni sul Physical AI Fellowship, visitare https://www.massrobotics.org

Informazioni su WIRobotics

WIRobotics (We Innovate Robotics) è un'azienda di robotica che sviluppa robot indossabili e umanoidi avanzati, progettati per migliorare la mobilità e le capacità fisiche dell'uomo. Il primo prodotto commerciale dell'azienda, un robot personale di assistenza alla deambulazione alimentato da un unico motore, ha ottenuto un grande successo commerciale in Corea e ha ricevuto quattro CES Innovation Awards negli ultimi tre anni.

Basandosi sulla propria esperienza nell'hardware robotico, nei sistemi di controllo e nell'interazione guidata dall'intelligenza artificiale, WIRobotics sta sviluppando ALLEX, una piattaforma robotica umanoide multiuso progettata per applicazioni nel mondo reale. Grazie ai suoi sistemi integrati mano-braccio e alle capacità di manipolazione ad alta destrezza, ALLEX è progettato per rendere possibile la nuova generazione di AI fisica.

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