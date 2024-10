Work Secure, soluzioni per la sicurezza sul lavoro a prezzi competitivi e servizi ad hoc

Milano, 9 ottobre 2024. Quando si tratta di selezionare capi d’abbigliamento, DPI e accessori da utilizzare in ambito lavorativo, non bisogna scendere a compromessi sulla qualità. Per questo motivo, è essenziale affidarsi a partner specializzati come Work Secure (www.worksecure.it), realtà italiana attiva sul mercato da oltre 15 anni.

L’azienda, infatti, offre al proprio pubblico un catalogo completo e costantemente aggiornato, che annovera migliaia di articoli di antinfortunistica e servizi a misura di ogni azienda.

Esplorando la proposta dell’e-commerce, caratterizzata da un ottimo equilibrio fra qualità e prezzo, i clienti possono individuare rapidamente tantissimi articoli di elevata qualità, adatti a ogni settore lavorativo.

Alcuni esempi? Si va dalle cuffie antirumore agli elmetti protettivi, passando per scarpe antinfortunistiche invernali, guanti antitaglio, kit per il pronto soccorso aziendale e facciali filtranti. Spazio, inoltre, anche a numerosi indumenti, tra cui camici, pantaloni, salopette e opzioni per l’inverno. Per affrontare le condizioni meteorologiche più sfidanti, in particolare, è possibile trovare giacche, gilet e abbigliamento da lavoro impermeabile.

Ogni indumento disponibile in catalogo è personalizzabile attraverso stampe serigrafiche, applicazioni termosaldate, scudetti amovibili e ulteriori tecniche. Che si tratti di t-shirt, pile o di giacche da lavoro invernali, l’azienda offre soluzioni su misura che combinano sicurezza e massimo comfort.

I marchi disponibili in catalogo sono più di 300, selezionati tra quelli più importanti e apprezzati del settore. È possibile ricordare, ad esempio, Skylotec, Dunlop Boots, Las Helmets, Sip Protection, Petzl, Irudek, Tractel, GVS, U-Power e Guide Gloves. Senza contare, poi, che Work Secure è recentemente diventata anche rivenditore della linea di abbigliamento Payper HO.RE.CA.

L’azienda italiana, oltre ad offrire migliaia di articoli di qualità, propone anche una serie di servizi esclusivi. Per cominciare, è specializzata nelle ispezioni e nelle revisioni periodiche delle imbracature e dei dispositivi anticaduta, da controllare obbligatoriamente almeno ogni 12 mesi. Inoltre, è un centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert.

Work Secure propone anche il Fit Test per il controllo dell'idoneità dei facciali filtranti, e offre il servizio di outsourcing per la gestione dei magazzini aziendali da parte di esperti del settore.

Il personale tecnico dell’azienda, composto da professionisti e appassionati, è sempre pronto per assistere il cliente in ogni fase, fornendo consigli preziosi e indicazioni accurate.

I prodotti disponibili sull’e-commerce possono essere spediti sia in Italia che in tutta Europa. È prevista l’opzione di consegna a costo zero per importi superiori a 49,90 euro e ordinando entro le 12:00 la merce parte in giornata.

Infine, concludono l’esperienza online all’insegna della massima sicurezza diverse modalità di pagamento, fra cui PayPal e carta di credito.