X-Sense presenta la sua tecnologia intelligente per rilevatori di fumo alla FSE 2025: Allarmi vocali e interconnessione ibrida

BIRMINGHAM, Regno Unito, 2 aprile 2025 /PRNewswire/ -- X-Sense, marchio globale leader nella sicurezza domestica intelligente, presenta le sue ultime soluzioni al Fire Safety Event (FSE) 2025, dall'8 al 10 aprile presso il NEC Birmingham. Allo stand 4/C112, l'azienda presenta due prodotti chiave: un rilevatore di fumo intelligente con allarmi vocali e un modello ibrido interconnesso con modulo RF rimovibile.

X-Sense esporrà anche una gamma più ampia, inclusi rilevatori di CO, sistemi di sicurezza domestica e altri sensori intelligenti. Queste soluzioni sono apprezzate dagli utenti e certificate da TÜV, BSI, CE e UKCA.

"Siamo impegnati in un'innovazione continua nella sicurezza domestica, guidando il settore con tecnologie intelligenti e rivoluzionarie che semplificano la protezione per tutti." — CEO di X-Sense

Rilevatore di fumo wireless con allarme vocale: X-Sense XS0B-MR

L'XS0B-MR accelera la risposta alle emergenze con messaggi vocali come "Fumo rilevato nella camera da letto", aiutando bambini e anziani a reagire più rapidamente rispetto alle sirene tradizionali. In vendita a 29,99 €, supporta l'interconnessione wireless tra più dispositivi e si integra con l'app X-Sense tramite il gateway SBS50 per monitoraggio remoto e condivisione degli avvisi.

Rilevatore di fumo ibrido con modulo RF: X-Sense XS0F

Disponibile solo nei negozi fisici, l'XS0F è adatto sia a nuove installazioni che a ristrutturazioni. Supporta l'interconnessione ibrida usando cavi esistenti e il suo modulo RF rimovibile per una copertura estesa e flessibilità in ambienti complessi.

Entrambi i dispositivi sono supportati dalla crescente infrastruttura locale di X-Sense in Europa.

Supporto locale in Europa

X-Sense ha aperto una sede e magazzini in Germania, garantendo consegne rapide, assistenza tecnica e un servizio migliore ai distributori europei.

Chi è X-Sense

Fondata nel 2013, X-Sense è un'azienda leader nella sicurezza domestica intelligente, con una gamma avanzata di rilevatori di fumo, di CO e sensori di sicurezza. Con oltre 15 milioni di unità vendute, continua a innovare grazie a una R&S potenziata per offrire una protezione più semplice e intelligente. Tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test da parte di enti terzi come TÜV e BSI, confermando l'impegno di X-Sense a rendere la sicurezza domestica accessibile e affidabile a livello globale.

