Zendure presenta le innovative soluzioni energetiche Hyper 2000 e Ace 1500 a IFA 2024

Visita Zendure a IFA 2024 (padiglione 2.2 - stand 110) o Showstopper 28

BERLINO, 5 sett. 2024 /PRNewswire/ -- Zendure, una delle aziende EnergyTech in più rapida crescita, presenta le sue ultime innovazioni al 100o anniversario di IFA a Berlino presso lo stand H2.2-110 dal 6 al 10 settembre 2024. Tra i prodotti in mostra ci sono le ultime aggiunte di Zendure Hyper 2000 e Ace 1500, le nuove batterie AB1000S e AB2000S così come SolarFlow, AIO 2400 e SuperBase V.

Hyper 2000 è il primo sistema solare plug-in di coordinamento multi-set al mondo con una soluzione di ricarica bidirezionale accoppiato in corrente alternata, caratterizzata da un design modulare impilabile. Ace 1500, un'estensione dinamica progettata per gli scenari collegati e non collegati alla rete, trasforma le centrali elettriche a balcone precedentemente rigide in soluzioni portatili, ideali per le avventure non collegate alla rete. Per la prima volta, Zendure presenta le sue nuove batterie aggiornate AB1000S e AB2000S, che incorporano un sistema di soppressione del fuoco aerosol per migliorare la sicurezza.

Nuova era dell'immagazzinamento del l'energia solare

Hyper 2000 è progettato per stabilire nuovi standard nell'energia pulita. Dotata di ZenLink, una tecnologia di comunicazione locale, un multi-set di unità Hyper può essere collegato e comunicare autonomamente all'interno della microrete di una casa, indipendente dalle connessioni a Internet. Insieme alla soluzione accoppiata in corrente alternata, la rete avanzata di ZenLink consente a più set Hyper di sincronizzarsi senza sforzo sulla stessa fase. Con l'integrazione dei prezzi giornalieri di Nord Pool, Hyper 2000 consente agli utenti di poter realizzare una gestione avanzata dell'energia e ottimizzare i costi attraverso il principio del tempo di utilizzo (TOU).

"Siamo entusiasti di presentare le nostre visioni e innovazioni nelle soluzioni energetiche a IFA a Berlino", ha detto Bryan Liu, CEO e fondatore di Zendure. "Il nostro obiettivo è quello di condividere soluzioni energetiche innovative, affidabili e sostenibili a prezzi accessibili, mostrando ai visitatori come sfruttare i vantaggi del tempo di utilizzo. Ci impegniamo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di uno stile di vita più verde e ad informare il pubblico sulle opzioni energetiche sostenibili".

Per incontrare Zendure o programmare una dimostrazione in loco ad IFA, contattare Chris Chiu all'indirizzo chris.qiu@zendure.com.

Ulteriori informazioni sono disponibili su Zendure.com (Affiliato: ShareASale).

INFORMAZIONI SU ZENDURE

Fondata nel 2017, Zendure è una delle aziende EnergyTech in più rapida crescita situata nei poli tecnologici della Silicon Valley, USA e la Greater Bay Area, Cina, Giappone e Germania. La nostra missione è fornire energia pulita affidabile ed economica per le famiglie in tutto il mondo, diffondendo l'ultima EnergyTech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494757/Zendure_Showcases_Innovative_Energy_Solutions_SolarFlow_Hyper_and_SolarFlow_Ace_at_IFA_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2440958/Zendure_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-presenta-le-innovative-soluzioni-energetiche-hyper-2000-e-ace-1500-a-ifa-2024-302239138.html