ZTE partecipa al GSMA M360 LATAM 2026 e guida l'evoluzione dei modelli di business del futuro attraverso l'integrazione bidirezionale tra AI e reti

CITTÀ DEL MESSICO, 20 maggio 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore globale leader di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha partecipato al GSMA M360 LATAM 2026. Durante la conferenza, Chen Zhiping, Chief Representative of Global Ecosystem di ZTE, ha tenuto un keynote dal titolo "Guidare l'evoluzione dei modelli di business del futuro: integrazione bidirezionale tra AI e reti".

Chen ha fornito un'analisi approfondita del valore industriale dell'integrazione bidirezionale, condividendo i risultati ottenuti da ZTE nel mercato latinoamericano negli ultimi due decenni, le sue pratiche di innovazione di rete basate sull'IA e le sue soluzioni intelligenti complete, che hanno aiutato gli operatori latinoamericani a completare l'upgrede strategico da "fornitori di connettività" a "facilitatori dell'economia digitale".

Nel contesto della rapida crescita del settore dell'intelligenza artificiale, ZTE ha presentato la propria visione strategica globale per il 2025: "All in AI, AI for All: diventare leader nella connettività e nel computing intelligente". Chen ha sottolineato come questa strategia sia pienamente coerente con i temi chiave del summit GSMA. Guardando al futuro, ZTE intende andare oltre i tradizionali servizi di connettività di rete, potenziando costantemente le proprie capacità infrastrutturali ed estendendo in modo organico il proprio modello di business all'intelligenza artificiale e al computing intelligente. Attraverso un modello di integrazione bidirezionale, in cui l'AI potenzia la rete e la rete abilita l'AI, ZTE punta a costruire un nuovo paradigma di business per l'era dell'intelligenza artificiale e a imprimere nuovo slancio alla crescita dell'economia digitale in America Latina.

Nell'ambito dell'evoluzione delle reti abilitate dall'intelligenza artificiale, ZTE è stata tra le prime aziende a introdurre il concetto di rete AI-native, integrando in profondità le funzionalità di intelligenza artificiale in tutti i livelli e i processi di rete, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza e ottimizzare i costi. Nel campo delle reti wireless, la nuova BBU 5G di ZTE integra capacità di elaborazione intelligente native, migliorando l'efficienza complessiva delle risorse hardware e software e aumentando del 20% la velocità di trasmissione a livello di cella. Allo stesso tempo, grazie alla combinazione tra gli amplificatori di potenza ad alte prestazioni Super-N e la tecnologia di ottimizzazione intelligente basata sull'AI, il consumo energetico delle apparecchiature si riduce del 38%. I prodotti AAU e RRU dotati di questa tecnologia sono già stati implementati su larga scala in diversi Paesi dell'America Latina, tra cui Cile, Ecuador, Bolivia, Brasile e Perù, con oltre 37.000 unità installate a oggi. Queste soluzioni consentono agli operatori locali di risparmiare milioni di dollari ogni anno sui costi dell'energia elettrica e di realizzare upgrade di rete più efficienti, sostenibili e intelligenti.

Basata su tecnologia AI-native, la soluzione avanzata per reti intelligenti AIR Net di ZTE abilita l'implementazione commerciale delle reti autonome, trasformando in profondità i modelli operativi e di manutenzione degli operatori e contribuendo a ridurre il costo totale di proprietà (TCO). La soluzione è già stata implementata commercialmente in diversi mercati a livello globale. Attualmente, le funzionalità di rete intelligente di ZTE hanno ottenuto la certificazione di livello L4 da parte di TM Forum, mentre CoClaw, l'agente intelligente enterprise sviluppato internamente dall'azienda, è già pienamente operativo. Queste innovazioni contribuiscono a innalzare progressivamente i livelli di automazione e intelligenza della rete, supportando gli operatori nel percorso verso reti intelligenti avanzate.

Per rispondere alla complessità e alla varietà degli scenari di rete in America Latina, ZTE continua a implementare soluzioni di copertura specifiche per ciascun contesto, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione del divario digitale nella regione. Negli ambienti indoor, ZTE ha collaborato con l'operatore cileno Millicom all'implementazione della soluzione QCell, ottenendo una copertura gigabit stabile all'interno degli edifici. Nelle aree rurali più remote, ZTE collabora invece con l'operatore brasiliano Claro per il deployment di RuralPilot, una soluzione semplificata per le reti rurali che, grazie a costi contenuti e a una manutenzione agevole, risponde alle esigenze di copertura della vasta regione amazzonica. ZTE offre inoltre un'ampia gamma di soluzioni per la connettività domestica, progettate per adattarsi alle diverse esigenze di rete, regioni e scenari dell'America Latina.

Chen Zhiping ha dichiarato che, in America Latina, ZTE continuerà a lavorare al fianco degli operatori per accompagnarne l'evoluzione verso il ruolo di abilitatori dell'economia digitale. Facendo leva sull'integrazione bidirezionale tra intelligenza artificiale e reti e su un portafoglio di soluzioni ICT complete, sostenibili, efficienti e intelligenti, l'azienda punta a rispondere alle esigenze di industrie e famiglie in ogni scenario applicativo e a contribuire alla costruzione di un ecosistema digitale intelligente, inclusivo e sostenibile nella regione.

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