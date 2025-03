Indagine sul ruolo dell’energia nucleare, audizione del Ministro Urso

Mercoledì 26 febbraio, si è svolta, di fronte alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, l’audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, con riferimento all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. La relazione del Ministro si è focalizzata principalmente su alcuni punti. In apertura, Urso ha dichiarato che l’Italia si trova di fronte alla necessità di garantire competitività industriale e sostenibilità ambientale in un quadro di sicurezza energetica ed economica. In tale contesto, è fondamentale proseguire lungo la strada della produzione di energia rinnovabile, che deve però essere abbinata a fonti continuative come il gas e in prospettiva, il nucleare. In questo senso, il Governo ha deciso di intraprendere la strada del nucleare di terza e quarta generazione sia a livello normativo con il Ddl sul nucleare, che a livello pratico con la realizzazione di reattori di nuova generazione, consolidando il ruolo italiano nel settore, diventando un Paese produttore di energia e non solo importatore. In particolare, il Ministro individua negli Small Modular Reactor (SMR) gli strumenti adatti ad una soluzione strategica per il contesto energetico nazionale, grazie alla loro flessibilità. A livello di partecipazione a progetti internazionali, il Governo sta valutando l’adesione ai nuovi IPCEI, importanti progetti di comune interesse europeo che sono funzionali al supporto di imprese e centri di ricerca nello sviluppo di progetti.

Link al video dell’audizione.