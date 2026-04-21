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Acciaio Ue: Tosi (FI) chiede tutela anche per i semilavorati

L'europarlamentare Flavio Tosi (FI) chiede all'Ue di estendere la protezione dell'acciaio anche ai semilavorati, per tutelare l'industria europea e garantire la competitività dei settori a valle.

L'eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi. - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi. - Fotogramma/Ipa
21 aprile 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
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"Le recenti misure europee a protezione dell’acciaio devono essere accompagnate da un’attenzione maggiore anche ai semilavorati. Altrimenti si creano distorsioni tra i diversi segmenti della filiera, cioè tra chi produce materie prime e chi le utilizza, penalizzando i settori a valle: elettromeccanica, automotive, costruzioni e macchinari industriali". Lo sottolinea l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi (gruppo Ppe), che raccoglie una questione sollevata anche da importanti realtà industriali del Veneto.

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Le nuove barriere tariffarie che saranno in vigore dal primo luglio, volte a proteggere l’acciaio europeo da un eccesso di import da Paesi terzi, riguardano solo la materia prima, escludendo la quasi totalità dei semilavorati. "Parliamo di tantissime aziende europee e italiane che l’acciaio lo utilizzano e trasformano - spiega Tosi - ma che poi si ritrovano a competere con i Paesi asiatici, India e Cina, che esportano da noi a prezzi più bassi", dice Tosi.

L'eurodeputato, componente della commissione Envi, spiega che "proprio in Envi si può lavorare a estendere progressivamente la tutela anche ai prodotti a valle, attraverso il meccanismo Cbam, in modo da garantire condizioni di concorrenza più equilibrate a livello globale. Si tratta – continua Tosi – di salvaguardare nostri comparti strategici, determinanti per la competitività industriale e commerciale dell’Ue e per la transizione energetica. Dobbiamo sostenere le nostre imprese lungo tutta la filiera, salvaguardando occupazione, innovazione e capacità produttiva in Europa".

 

 

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Flavio Tosi acciaio siderurgia Ue
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