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Accordo Ue-Australia, protezioni forti per agricoltura

Lo assicura il portavoce della Commissione Europea Olof Gill. "Export europeo +33%".

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (Afp)
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (Afp)
23 marzo 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'accordo commerciale che l'Ue e l'Australia si apprestano a concludere conterrà le "protezione più forti possibili per i settori sensibili" dell'economia europea, in particolare dell'agricoltura. Lo assicura, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, il vice portavoce capo della Commissione Europea Olof Gill, mentre la presidente Ursula von der Leyen è arrivata oggi a Sydney per una missione di tre giorni che la vedrà con ogni probabilità firmare l'accordo a Canberra, la capitale federale.

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L'accordo, spiega Gill, se verrà firmato servirà a "rafforzare le relazioni tra l'Ue e l'Australia". La presidente von der Leyen "incontrerà" il primo ministro australiano Anthony Albanese "per finalizzare i dettagli" dell'intesa.

Secondo le "proiezioni" della Commissione, aggiunge, l'accordo dovrebbe permettere una "riduzione dei dazi" applicati alle esportazioni Ue verso l'Australia pari ad "un miliardo di euro l'anno" e una crescita dell'export verso lo Stato-continente del "33%", oltre ad arrecare "molti altri benefici". Se l'accordo verrà finalizzato, conclude, "siamo altamente fiduciosi che porterà sostanziali benefici agli esportatori e ai consumatori".

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Ue Australia Australia Ue accordo commerciale Ue Australia Ursula von der Leyen
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