Lo pneumatico si stacca dalla ruota e provoca un problema al motore, l'aereo va in tilt e a bordo si scatena il panico. Un video diffuso sui social documenta la drammatica esperienza vissuta dai passeggeri di un Boeing 737 della compagnia Sepehran Airlines, in volo in Iran da Mashhad a Kermanshah. L'incidente si è verificato poco dopo il decollo.

WATCH: Cabin ceiling falls apart onboard a Sepehran Airlines Boeing 737 after a tire reportedly burst shortly after takeoff from Mashhad Airport causing engine damage and severe vibrations. pic.twitter.com/R7RP1AwZYX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2026

L'aereo ha iniziato a vibrare in maniera violenta, il soffitto della cabina è collassato con il crollo di pannelli e degli scomparti destinati a contenere i bagagli. Tra le grida disperate dei passeggeri, i piloti sono stati costretti a tornare rapidamente a Mashad. Secondo le news, non ci sarebbero feriti. Un incidente analogo si era già verificato su un aereo della stessa compagnia.