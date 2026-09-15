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Aereo perde una ruota e motore in tilt, crolla tutto nel volo da incubo - Video

Un video diffuso sui social documenta la drammatica esperienza vissuta dai passeggeri di un Boeing 737 della compagnia Sepehran Airlines, in volo in Iran da Mashhad a Kermanshah

Il panico a bordo - (fermo immagine X)
Il panico a bordo - (fermo immagine X)
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15 settembre 2026 | 20.40
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Lo pneumatico si stacca dalla ruota e provoca un problema al motore, l'aereo va in tilt e a bordo si scatena il panico. Un video diffuso sui social documenta la drammatica esperienza vissuta dai passeggeri di un Boeing 737 della compagnia Sepehran Airlines, in volo in Iran da Mashhad a Kermanshah. L'incidente si è verificato poco dopo il decollo.

L'aereo ha iniziato a vibrare in maniera violenta, il soffitto della cabina è collassato con il crollo di pannelli e degli scomparti destinati a contenere i bagagli. Tra le grida disperate dei passeggeri, i piloti sono stati costretti a tornare rapidamente a Mashad. Secondo le news, non ci sarebbero feriti. Un incidente analogo si era già verificato su un aereo della stessa compagnia.

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