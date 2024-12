Il Presidente russo Vladimir Putin ha firmato un disegno di legge che permetterà al governo russo di riconoscere, se lo riterrà opportuno, il movimento fondamentalista dei Talebani come legittimo sovrano dell'Afghanistan. La Russia, come il resto della comunità internazionale, considera i Talebani un gruppo di golpisti che ha ripreso il potere con la forza nel 2021. Tuttavia, questo non ha impedito a Mosca e Kabul di mantenere da allora legami diplomatici ed economici.

La legge firmata da Putin consente di sospendere temporaneamente l'appartenenza dei Talebani alla lista delle “organizzazioni terroristiche bandite in Russia”, a patto che si dimostri che il movimento fondamentalista “cessi le attività volte a promuovere, giustificare e sostenere il terrorismo”. La firma di Putin è arrivata poco più di una settimana dopo l'approvazione del disegno di legge per la revoca del divieto da parte della Duma.

Una volta che la decisione giudiziaria entrerà in vigore, saranno apportate le modifiche corrispondenti all'elenco delle organizzazioni terroristiche. Lo hanno rivelato fonti ufficiali all'agenzia russa Interfax.