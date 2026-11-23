L'intelligenza artificiale promette di trasformare l'economia globale. Ma c'è un rischio che potrebbe rallentarne la crescita più della carenza di semiconduttori, delle difficoltà tecnologiche o della concorrenza tra Stati Uniti e Cina: l'opposizione dei cittadini. Se lo sviluppo dell'AI si tradurrà in bollette più care, pressioni sulle reti elettriche e benefici concentrati nelle mani di pochi, la rivoluzione tecnologica potrebbe incontrare una crescente resistenza politica e sociale.

È il messaggio lanciato dalla principessa Maha bint Mishari Al Saud, amministratrice delegata del Future Investment Initiative (FII) Institute, in un editoriale pubblicato oggi da Formiche e Decode39. Un intervento che arriva dopo gli incontri del B20 a Washington, il forum delle imprese collegato al G20, e che sposta l'attenzione dalle potenzialità dell'intelligenza artificiale alle condizioni materiali necessarie per sostenerne la crescita.

La tesi è semplice: la nuova economia dell'AI avrà bisogno non soltanto di capitali e capacità di calcolo, ma soprattutto di energia a prezzi sostenibili e di una legittimazione sociale. Due risorse che, a differenza degli investimenti finanziari, non possono essere date per scontate.

L'energia, il nuovo collo di bottiglia dell'intelligenza artificiale

Al centro della riflessione c'è un cambiamento nella geografia economica dell'innovazione. Per anni la competizione tecnologica si è giocata soprattutto sull'accesso ai talenti, ai capitali, ai dati e ai semiconduttori. Adesso si aggiunge un fattore sempre più decisivo: la disponibilità di elettricità sufficiente ad alimentare i grandi centri di calcolo.

Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), il consumo elettrico globale dei data center è destinato a più che raddoppiare entro il 2030, raggiungendo circa 945 terawattora all'anno. Una crescita che rischia di scontrarsi con la capacità delle reti, i tempi di costruzione di nuovi impianti e le esigenze delle famiglie e delle industrie tradizionali.

Il fenomeno è già visibile. Negli Stati Uniti, i prezzi dell'elettricità per le famiglie sono aumentati di quasi il 30% dal 2021. Non è una conseguenza imputabile esclusivamente ai data center, ma la loro crescente domanda energetica alimenta il dibattito sui costi della trasformazione digitale.

In Irlanda, uno dei principali poli europei delle infrastrutture tecnologiche, nel 2025 i data center hanno assorbito il 23% dell'elettricità misurata dai contatori del Paese, secondo i dati dell'ufficio centrale di statistica.

La questione, sostiene Al Saud, è destinata a diventare sempre più politica. Quando i cittadini cominciano ad associare l'espansione dell'intelligenza artificiale all'aumento del costo della vita, il rischio non riguarda più soltanto la redditività dei singoli progetti. Riguarda la possibilità stessa di ottenere le autorizzazioni e il consenso necessari alla costruzione delle infrastrutture.

Il paradosso dell'AI: enormi investimenti, ma la fiducia resta fragile

A sostegno della sua analisi, la CEO del FII Institute cita i risultati della quinta edizione del PRIORITY Compass, l'indagine realizzata con Ipsos su 61.200 persone in 32 Paesi.

Il costo della vita resta la principale preoccupazione per il 56% degli intervistati a livello mondiale e per il 68% degli americani. Negli Stati Uniti, il 43% considera l'energia e i carburanti tra le maggiori fonti di pressione sulle spese quotidiane, con un aumento di nove punti in un anno.

Ma è soprattutto il rapporto con le grandi aziende tecnologiche a mostrare una frattura. Secondo i dati richiamati da Al Saud, il 77% degli intervistati ritiene che le Big Tech siano orientate a privilegiare i profitti rispetto alla sicurezza. E l'85% dei partecipanti all'indagine chiede regole internazionali per governare lo sviluppo e l'impiego dell'intelligenza artificiale.

Il messaggio per gli investitori è chiaro: i progressi tecnologici e i guadagni di produttività non garantiscono automaticamente l'accettazione da parte della società.

Al Saud arriva a ipotizzare che, con l'accelerazione dell'AI, la produttività umana possa progressivamente smettere di rappresentare il principale limite alla crescita economica. A frenarla saranno invece la disponibilità di energia, il capitale necessario a costruire infrastrutture e i tempi delle autorizzazioni.

In questo scenario, la fiducia pubblica diventa una variabile economica. Le opposizioni locali, le decisioni delle autorità di regolazione e le scelte degli elettori possono determinare il successo o il fallimento di investimenti da miliardi di dollari.

La ricetta del FII: i data center producano anche l'energia che consumano

Al Saud propone tre direttrici di intervento.

La prima è chiedere ai grandi data center di contribuire direttamente alla realizzazione della capacità energetica necessaria al loro funzionamento, anziché affidarsi semplicemente alle reti esistenti. Gas naturale, nucleare, rinnovabili e sistemi di accumulo sono le opzioni indicate per accompagnare la costruzione dei nuovi impianti.

L'obiettivo è evitare che il costo dell'espansione dell'AI venga trasferito sulle famiglie attraverso bollette più elevate o sugli altri settori produttivi attraverso una maggiore competizione per l'energia disponibile.

La seconda riguarda la semplificazione delle autorizzazioni, e una proposta emersa durante gli incontri di Washington: stabilire tempi certi per le decisioni amministrative, arrivando a prevedere una presunzione di approvazione quando i procedimenti superano determinate scadenze.

La terza è misurare gli effetti degli investimenti sulla popolazione, monitorando occupazione, costo dell'energia e impatto ambientale prima che eventuali criticità si trasformino in contestazioni.

Una strategia che tiene insieme accelerazione industriale e consenso sociale, ma che pone anche interrogativi sulla sostenibilità dei nuovi impianti energetici e sul rapporto tra semplificazione burocratica e garanzie ambientali.

L'Arabia Saudita vuole diventare una potenza dell'AI

La riflessione ha anche una precisa dimensione geopolitica. L'Arabia Saudita, sottolinea Al Saud, può contare su due risorse fondamentali: abbondanza di energia e disponibilità di capitali. Una combinazione che Riad intende trasformare in un vantaggio competitivo nella nuova economia dell'intelligenza artificiale.

Il progetto si inserisce nella strategia di diversificazione economica promossa dal principe ereditario Mohammed bin Salman con Vision 2030. Il Regno non vuole limitarsi a finanziare le società tecnologiche straniere, ma punta a costruire sul proprio territorio infrastrutture di calcolo, servizi cloud e capacità di sviluppo dei modelli di AI.

Un esempio è HUMAIN, la società controllata dal Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano saudita, che nel maggio 2025 ha annunciato una partnership strategica con Nvidia per realizzare grandi infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale. Il programma prevede una capacità fino a 500 megawatt nell'arco di cinque anni, utilizzando centinaia di migliaia di processori grafici avanzati.

L'obiettivo è fare dell'Arabia Saudita non soltanto un esportatore di energia, ma anche una piattaforma internazionale capace di trasformare quella stessa energia in potenza di calcolo.

In questo quadro si inserisce il rafforzamento dei rapporti economici con Washington. Nell'editoriale Al Saud richiama investimenti sauditi negli Stati Uniti per 170 miliardi di dollari, ai quali attribuisce il sostegno a 172mila posti di lavoro, e impegni per ulteriori mille miliardi. Cifre che la CEO del FII presenta come testimonianza della crescente interdipendenza tra le due economie.

Il legame con l'Italia e il vertice FII di Roma

La posizione della principessa saudita si collega direttamente anche al confronto avviato nei mesi scorsi tra Riad e l'Europa.

A giugno il FII Institute aveva scelto Roma per ospitare FII PRIORITY Europe, un vertice dedicato al futuro economico del continente sotto il titolo "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy".

Al centro degli incontri, ai quali hanno partecipato investitori, grandi imprese e rappresentanti istituzionali, proprio il rapporto tra capitali, autonomia tecnologica, sicurezza energetica e competitività industriale.

La premier Giorgia Meloni aveva indicato la necessità per l'Europa di rafforzare la propria capacità industriale e la sovranità tecnologica. Il governatore del PIF e presidente del FII Institute, Yasir Al-Rumayyan, aveva invece illustrato le opportunità di investimento e cooperazione tra il fondo sovrano saudita e le imprese europee.

Una parte significativa delle discussioni aveva riguardato la cosiddetta AI sovereignty, ovvero la capacità degli Stati e delle imprese di controllare le infrastrutture tecnologiche fondamentali senza dipendere interamente dalle grandi piattaforme straniere.

L'editoriale di Al Saud aggiunge oggi un tassello a quella discussione: la sovranità digitale non dipende soltanto dalla proprietà dei dati, dai chip e dai modelli di intelligenza artificiale. Dipende anche dalla capacità di produrre e distribuire l'elettricità necessaria a farli funzionare.

Un tema particolarmente rilevante per l'Italia, dove la crescita del settore dei data center sta producendo una forte pressione sulle richieste di connessione alla rete elettrica. Secondo gli ultimi dati diffusi da Terna, a settembre le richieste avevano raggiunto circa 108 gigawatt: una cifra che riflette l'interesse per il settore, ma che non corrisponde alla capacità effettivamente installata né a progetti tutti destinati a realizzarsi.

La possibile visita di Mohammed bin Salman a Roma

Il ragionamento assume ulteriore rilievo alla luce della possibile visita in Italia del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, sulla quale sono al lavoro i canali diplomatici.

Secondo quanto hanno confermato fonti autorevoli all'Adnkronos, il viaggio dovrebbe svolgersi a dicembre, anche se l'appuntamento non è ancora definitivamente confermato.

Un'eventuale missione a Roma rappresenterebbe un ulteriore passaggio nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, dopo la visita di Giorgia Meloni ad Al-Ula nel gennaio 2025, quando Italia e Arabia Saudita avevano elevato i rapporti a partenariato strategico e annunciato accordi economici e industriali per circa 10 miliardi di dollari.

Energia, infrastrutture, tecnologie emergenti e industria potrebbero essere alcuni dei capitoli centrali del dialogo. Per le imprese italiane, la trasformazione saudita apre possibilità che vanno dalla costruzione di impianti energetici alle reti, dai sistemi di raffreddamento alle tecnologie per la gestione dei dati e delle infrastrutture digitali.

Ma il punto sollevato dalla CEO del FII Institute va oltre la dimensione bilaterale. Nella competizione globale sull'intelligenza artificiale, il vantaggio non sarà determinato esclusivamente da chi riuscirà a investire di più o a sviluppare i modelli più sofisticati.

La vera sfida sarà costruire un'economia dell'AI capace di sostenere i propri costi energetici senza scaricarli sui cittadini. Perché una tecnologia che promette di aumentare la prosperità, ma viene percepita come un fattore di aumento delle disuguaglianze e del costo della vita, rischia di perdere proprio la risorsa più difficile da acquistare: il consenso.