circle x black
Cerca nel sito
 

Algeria, ritrovato morto bambino di 10 anni caduto in un pozzo

Le operazioni di soccorso erano in corso da quattro giorni per cercare di raggiungere il piccolo, che si trovava a una profondità di 80 metri

Soccorsi - (Fermo immagine)
Soccorsi - (Fermo immagine)
05 settembre 2026 | 22.02
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

E' stato ritrovato morto Ayoub, il bambino precipitato in un pozzo profondo 80 metri lo scorso 2 settembre nel villaggio di El Rokn del comune di El Gasour, nel sud-ovest dell'Algeria. E' quanto ha riferito la Protezione civile. Le operazioni di soccorso erano in corso da quattro giorni per cercare di raggiungere il bambino, la cui vicenda aveva suscitato una forte emozione in tutto il Paese. Sui social network si erano moltiplicati gli appelli per salvare il piccolo, identificato dalle autorità con il nome di Ayoub. La Protezione civile ha comunicato in una nota che il bambino è stato "recuperato senza vita".

In precedenza, i soccorritori avevano spiegato di avere difficoltà a raggiungerlo, poiché il bambino era caduto in un pozzo vicino alla sua abitazione nel villaggio di El Rokn del comune di El Gasour nel sud-ovest dell'Algeria ed era "rimasto intrappolato sotto uno spesso strato di terra".

Inoltre, secondo una nota della Protezione civile, il pozzo era asciutto, era stato scavato con metodi tradizionali e aveva un diametro di appena 40 centimetri, rendendo ancora più complessa l’operazione di soccorso. Le immagini diffuse dalle autorità e dai media locali avevano mostrato pesanti mezzi da cantiere intenti a scavare una grande fossa accanto al pozzo per raggiungere il bambino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
algeria algeria bambino pozzo algeria pozzo bambino morto algeria morto ayoub
Vedi anche
News to go
Pagamenti digitali in Italia continuano a crescere in Italia, i dati di Bankitalia
Migranti verso spiaggia, respinti dai bagnanti a Santa Margherita di Pula - Video
News to go
Fuga cervelli da Italia, giovani laureati stranieri in arrivo in realtà compensano: i dati
Nordio: "Vannacci estremista, sua strategia indebolire centrodestra" - Video
Quanto costa vedere la Formula 1 a Monza? Le voci dei tifosi del Gran Premio d'Italia - Video
Teha Ambrosetti, seconda giornata a Cernobbio: il nuovo volto dell'Europa - Video
Zampolli a Cernobbio: "Vannacci? Mi piacciono tutti, l'ho conosciuto adesso" - Video
Vannacci: "Io cavallo Troia? Nel mio precedente lavoro era un complimento" - Video
Venezia 83, bagno di folla per Robert Pattinson: l'arrivo al Lido per 'Primetime' - Video
Prende due settimane di ferie per scattarsi selfie con le star, a Venezia 2026 c'è "l'acchiappavip" - Video
Nanni Moretti torna a Venezia dopo 37 anni, i fan lo accolgono tra selfie e autografi - Video
Edi Rama a Cernobbio: "La differenza tra Vannacci e Meloni? Giorgia è brava e bella" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza