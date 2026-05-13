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Allarme incidenti con targhe straniere: Martusciello (Fi) chiede intervento Ue per tutelare i cittadini

L'eurodeputato Fulvio Martusciello (Fi) chiede l'intervento dell'Ue per gli incidenti con targhe straniere, denunciando elusioni assicurative e il mancato pagamento delle multe. Occorre tutelare i cittadini, sottolinea.

L'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello - Fotogramma/Ipa
13 maggio 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
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In Italia avvengono "sempre più incidenti che vedono coinvolti veicoli con targhe straniere". Si tratta di "un escamotage per sottrarsi alle regole assicurative e per non farsi notificare multe". Lo dichiara Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo.

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"Le norme ci sono - continua Martusciello - ma diventano aggirabili e a farne le spese sono i consumatori onesti, che non si vedranno risarcito il danno o che dovranno sobbarcarsi oneri di spesa per rincorrere il debitore. Abbiamo presentato una interrogazione urgente alla Commissione, per capire come questo escamatoge violi di fatto la concorrenza", conclude.

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Fulvio Martusciello PPe auto con targa straniera multe
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