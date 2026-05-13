Allarme incidenti con targhe straniere: Martusciello (Fi) chiede intervento Ue per tutelare i cittadini

In Italia avvengono "sempre più incidenti che vedono coinvolti veicoli con targhe straniere". Si tratta di "un escamotage per sottrarsi alle regole assicurative e per non farsi notificare multe". Lo dichiara Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo.

"Le norme ci sono - continua Martusciello - ma diventano aggirabili e a farne le spese sono i consumatori onesti, che non si vedranno risarcito il danno o che dovranno sobbarcarsi oneri di spesa per rincorrere il debitore. Abbiamo presentato una interrogazione urgente alla Commissione, per capire come questo escamatoge violi di fatto la concorrenza", conclude.