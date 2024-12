Ambasciatore ucraino in Italia: "campagna del grano minacciata da bombardamenti russi"

"La campagna 'Grain From Ukraine', lanciata dal Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelensky nel 2022, è diventata un simbolo di solidarietà internazionale e di supporto verso i paesi più vulnerabili del mondo. Grazie agli sforzi d’Ucraina e dei suoi partner, milioni di tonnellate di grano continuano a essere inviate ai Paesi dell'Africa, dell'Asia e del Medio Oriente, contribuendo a superare la crisi alimentare ma questi sforzi affrontano enormi minacce da parte della Federazione Russa". Lo dice all'Adnkronos Yaroslav Melnyk, ambasciatore d’Ucraina in Italia.

"I continui bombardamenti dei porti ucraini e la distruzione delle infrastrutture per lo stoccaggio e l'esportazione del grano fanno parte della politica aggressiva della Russia - spiega - Queste azioni non solo mettono a rischio la sicurezza alimentare di milioni di persone, ma rappresentano anche una flagrante violazione del diritto umanitario internazionale. Facciamo appello alla comunità internazionale affinché intensifichi la pressione sulla Federazione Russa per porre fine a tali atti criminali e fornisca sostegno all'Ucraina nel ripristino delle infrastrutture danneggiate e nel garantire il funzionamento continuo del corridoio del grano".