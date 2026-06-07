L’attore spagnolo Antonio Banderas ha parlato oggi, domenica 7 giugno, dal palco accanto a Papa Leone XIV durante l’incontro 'Costruire reti con il mondo della Cultura, dell'Arte, dell'Economia e dello Sport' che si è svolto alla Movistar Arena di Madrid.

Papa Leone XIV è in visita in Spagna dal 6 al 12 giugno, con tappe a Madrid, Barcellona e nelle Isole Canarie, dove incontrerà migranti e le organizzazioni, impegnate nel loro sostegno.

Antonio Banderas e le domande su Dio

"Ci sono incontri che non si misurano solo nel tempo, ma anche nel loro significato. La sua presenza oggi a Madrid, Santo Padre, non è soltanto una visita. È un gesto. Un gesto di ascolto, di vicinanza, di dialogo con la società civile. E questo dialogo, a volte, va rafforzato attraverso un linguaggio comune" ha detto Banderas, raccontando di aver iniziato a interrogarsi su Dio già quando aveva 5 anni. "Potrei ridurre il mio intervento semplicemente a enumerare i grandi artisti che, con i loro lavori, hanno amplificato il messaggio proveniente dalla parola di Gesù. Potrei anche limitarmi a dare una serie di dati che illustrino il cammino percorso tra Chiesa, artisti, intellettuali, filosofi… ma oggi, Santo Padre, sento un certo obbligo a offrire una piccola riflessione a voce alta sulla mia esperienza”, dice l’attore spagnolo, confessando di "essere stato vittima dell’incantesimo di Dio".