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Antonio Banderas emoziona Papa Leone XIV: "Io vittima dell'incantesimo di Dio"

L'attore spagnolo ha parlato oggi nella Movistar Arena davanti al Pontefice

L'attore Antonio Banderas e Papa Leone XIV - Afp
L'attore Antonio Banderas e Papa Leone XIV - Afp
07 giugno 2026 | 18.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’attore spagnolo Antonio Banderas ha parlato oggi, domenica 7 giugno, dal palco accanto a Papa Leone XIV durante l’incontro 'Costruire reti con il mondo della Cultura, dell'Arte, dell'Economia e dello Sport' che si è svolto alla Movistar Arena di Madrid.

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Papa Leone XIV è in visita in Spagna dal 6 al 12 giugno, con tappe a Madrid, Barcellona e nelle Isole Canarie, dove incontrerà migranti e le organizzazioni, impegnate nel loro sostegno.

Antonio Banderas e le domande su Dio

"Ci sono incontri che non si misurano solo nel tempo, ma anche nel loro significato. La sua presenza oggi a Madrid, Santo Padre, non è soltanto una visita. È un gesto. Un gesto di ascolto, di vicinanza, di dialogo con la società civile. E questo dialogo, a volte, va rafforzato attraverso un linguaggio comune" ha detto Banderas, raccontando di aver iniziato a interrogarsi su Dio già quando aveva 5 anni. "Potrei ridurre il mio intervento semplicemente a enumerare i grandi artisti che, con i loro lavori, hanno amplificato il messaggio proveniente dalla parola di Gesù. Potrei anche limitarmi a dare una serie di dati che illustrino il cammino percorso tra Chiesa, artisti, intellettuali, filosofi… ma oggi, Santo Padre, sento un certo obbligo a offrire una piccola riflessione a voce alta sulla mia esperienza”, dice l’attore spagnolo, confessando di "essere stato vittima dell’incantesimo di Dio".

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