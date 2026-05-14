Aragosta in zuppa di pomodoro, anatra alla pechinese e tiramisù: è un menù che unisce tradizione cinese e richiami occidentali quello scelto per il banchetto di Stato organizzato al Grande Palazzo del Popolo di Pechino in occasione della visita in Cina del presidente americano Donald Trump. La cena ufficiale, ospitata nella prestigiosa "Golden Room" dell’edificio affacciato su piazza Tiananmen, si tiene dopo i colloqui bilaterali con il presidente cinese Xi Jinping. Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, il menù prevede antipasti seguiti da una serie di portate principali pensate per mescolare cucina tradizionale cinese e gusto internazionale.

Tra i piatti serviti figurano zuppa di pomodoro con aragosta, costine di manzo croccanti, verdure di stagione stufate e salmone cotto lentamente con salsa alla senape. Immancabile anche uno dei simboli della cucina di Pechino, l’anatra arrosto alla pechinese, accompagnata da panini di maiale fritti in padella. A chiudere il banchetto pasticcini, tiramisù, frutta e gelato.