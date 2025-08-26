circle x black
Cerca nel sito
 

Attacchi antisemiti, Australia espelle ambasciatore Iran

La decisione del premier Albanese. I casi a Sidney e Melbourne

Anthony Albanese - (Ipa)
Anthony Albanese - (Ipa)
26 agosto 2025 | 09.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il premier australiano Anthony Albanese accusa l'Iran di aver orchestrato attacchi contro la comunità ebraica in Australia e annuncia l'espulsione dell'ambasciatore della Repubblica Islamica. Parlando con i giornalisti, Albanese ha affermato che l'Australian Security Intelligence Organisation (Asio) ha confermato il coinvolgimento di Teheran in attacchi con la comunità ebraica australiana nel mirino, anche al ristorante Lewis' Continental Kitchen di Bondi nei pressi di Sidney, danneggiato lo scorso ottobre a causa di un incendio doloso che non ha fatto feriti, e alla sinagoga Adass Israel di Melbourne, dove poche settimane dopo vennero appiccate le fiamme.

"Sono stati atti di aggressione pericolosi orchestrati da un Paese straniero in territorio australiano - ha detto il premier - Sono stati tentativi di intaccare la coesione sociale e di seminare discordia nella nostra comunità".

E' la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che l'Australia espelle un ambasciatore, ha evidenziato il ministro degli Esteri, Penny Wong. Oltre all'ambasciatore Ahmad Sadeghi, altri tre diplomatici iraniani sono stati dichiarati 'persona non grata'. Dovranno lasciare l'Australia entro una settimana.

Wong ha anche confermato che l'ambasciata australiana a Teheran ha sospeso le attività e tutto lo staff è stato spostato in un altro Paese. E ha sollecitato gli australiani che si trovano nella Repubblica Islamica a lasciare subito per il Paese se possibile.

Albanese ha inoltre annunciato che il governo provvederà a classificare i Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani, come "organizzazione terroristica".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Australia news Australia Iran Australia Iran attacchi antisemiti esteri news
Vedi anche
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza