Attacco a Khan Yunis, si contano i morti - Ascolta

Sarebbe di almeno 40 morti il bilancio di un raid israeliano su un accampamento all'interno della zona umanitaria di Al-Mawasi a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. L'Idf però contesta e non conferma il numero delle vittime in quanto non in linea con le informazioni in suo possesso, sottolineando di aver adottato tutte le misure per mitigare i danni ai civili. Residenti e operatori sanitari hanno affermato che almeno quattro missili hanno colpito la zona, incendiando diverse tende. Le forze israeliane hanno riferito di aver colpito importanti terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo incorporato nell'area umanitaria. Uomini che, secondo l'Idf, sono stati direttamente coinvolti nell'esecuzione del massacro del 7 ottobre.