Attacco armato contro turisti nel Kashmir indiano, a Pahalgam. Al momento il bilancio è di 24 morti. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia all'Afp, descrivendo l'attacco come il peggiore contro i civili da tanti anni a questa parte.

"La Farnesina e l'ambasciata italiana in India monitorano la situazione nel Kashmir a seguito dell'attacco armato contro un gruppo di turisti. Il ministro Antonio Tajani informato", scrive su X la Farnesina, invitando a contattare per qualsiasi segnalazione l'ambasciata italiana a Nuova Delhi al numero +91 9810158737 o l'Unità di Crisi al +39 06 36225.

Secondo quanto riporta il sito 'The Hindu', le vittime dell'attacco erano in maggioranza turisti indiani, provenienti da altri stati, che si erano recati in Kashmir per fare trekking. La ministra della Sanità locale, Sakina Itoo, ha reso noto che sono 13 le persone rimaste ferite.