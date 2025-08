Un aereo della compagnia Iberia in volo tra Madrid e Parigi - un Airbus A321XLR in servizio da pochi mesi - è stato costretto a fare dietrofront dopo il decollo e un atterraggio di emergenza nello scalo di partenza dopo una collisione in volo con un uccello che ha causato danni importanti al muso dell'apparecchio e ad uno dei motori.

Un vuelo ✈️ de @Iberia saliendo de Madrid-Barajas con destino París impacta, con un gran ave regresando al campo, con aterrizaje exitoso. Según información sin confirmar, los pilotos están ingresados por inhalación de humo 💨 . Good Job crew y @controladores 👏👏👏… pic.twitter.com/5bFGr1vbjI — Aviación Digital (@aviaciondigital) August 3, 2025

Nelle immagini postate dopo l'atterraggio ieri a Madrid si vede l'ampio squarcio provocato dall'impatto con l'animale nella parte anteriore dell'aereo. L'atterraggio si è svolto in sicurezza e nessuno è rimasto ferito a bordo, è stato precisato.