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Dramma in Australia, si tuffa in mare e viene ucciso da uno squalo: chiuse tutte le spiagge

L'incidente si è verificato nella località di Sorrento Beach, nei pressi di Perth

Immagine di repertorio - (Ipa)
Immagine di repertorio - (Ipa)
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18 settembre 2026 | 15.56
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Una uomo è stato ucciso da uno squalo mentre nuotava al largo di Sorrento Beach, nota località balneare dell'Australia occidentale. È successo intorno alle 10:30 (ora locale) di oggi, quando i servizi di emergenza sono intervenuti in seguito alla segnalazione dell'incidente.

Secondo quanto riferito da SkyNews, citando fonti di polizia, "un elicottero, agenti della polizia marittima, l'elicottero di soccorso RAC e le imbarcazioni del Dipartimento per le industrie primarie e lo sviluppo regionale (DPIRD) hanno condotto un'ampia ricerca nell'area", fino a quando non hanno trovato l'uomo senza vita in acqua. La Città di Joondalup, l'ente amministrativo della località di Sorrento, ha annunciato la chiusura di tutte le spiagge cittadine a seguito dell'attacco.

Secondo i media locali, citati dalla Bbc, un testimone avrebbe raccontato di aver visto l'uomo trascinato sott'acqua da uno squalo a soli 50 metri dalla riva, mentre un altro ha riferito di aver notato una "chiazza di sangue" in acqua.

Secondo il sito web "Shark Smart" del governo dell'Australia Occidentale, ci sarebbero stati due avvistamenti di squali avvenuti all'incirca nello stesso periodo dell'attacco. Il primo è stato segnalato alle 10:22 (ora locale): si trattava di uno squalo di specie sconosciuta, lungo 2,5 metri, a circa 50 metri dalla riva. Successivamente, alle 12:49 (ora locale), è giunta la segnalazione della presenza di uno squalo bianco di 5 metri nella stessa zona.

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squalo ucciso spiagge chiusure incidente Australia occidentale
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