Un surfista di 28 anni, identificato come Lance Appleby, è stato attaccato da uno squalo al largo della costa occidentale dell'Australia Meridionale. La polizia con il servizio di emergenza statale e i volontari locali hanno iniziato immediatamente le ricerche, ma il corpo non è ancora stato trovato.

Secondo alcuni testimoni il Lance, originario di Port Lincoln, è stato attaccato da uno squalo poco dopo le 19:00 di giovedì mentre faceva surf vicino alla spiaggia La Graniti, a sud di Streaky Bay, sulla penisola di Eyre. Un testimone si è tuffato in mare su una moto d'acqua per recuperare la tavola da surf di Appleb, ma di lui non c'era traccia, ha detto l'agente di polizia Rebecca Stokes all'Australian Broadcasting Corporation (ABC). "Non c'era proprio traccia di questo giovane, non c'è stata traccia di lui", ha detto ad ABC. "Dalle descrizioni dei testimoni, siamo abbastanza sicuri che purtroppo sia stato ucciso da questo squalo".

La polizia dell'Australia Meridionale ha dichiarato che le ricerche proseguiranno via aria, terra e acqua per cercare di localizzare il corpo del 28enne. Il vice capo della polizia John De Candia ha dichiarato ai giornalisti che l'attacco è stato "assolutamente tragico" e ha avuto un profondo impatto su "molte persone".

Un altro uomo è stato ucciso da uno squalo bianco sulla stessa spiaggia nel 2023. Stokes ha affermato che la zona è notoriamente frequentata dagli squali e la spiaggia rimane chiusa al pubblico.