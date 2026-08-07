Baleari: ricorso legale contro ricollocamento minori migranti da Ceuta

Il governo delle Isole Baleari ricorrerà in giudizio se il governo spagnolo dovesse decidere di includere l'arcipelago nella distribuzione dei minori stranieri non accompagnati giunti a Ceuta dal Marocco durante il massiccio afflusso della scorsa settimana.

Lo ha confermato il portavoce del governo regionale, Antoni Costa, durante la conferenza stampa tenutasi al termine della riunione del Consiglio di governo di oggi, il giorno successivo alla visita a Palma del presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas.

"Il governo non ha cambiato posizione; non abbiamo ceduto di un millimetro. Naturalmente, rispetteremo la legge, ma la legge ci fornisce anche una serie di strumenti (...). Lo Stato di diritto ci dà la possibilità di ricorrere in appello e continueremo a fare ciò che abbiamo fatto finora, utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione per opporci a una misura che riteniamo contraria agli interessi delle Isole Baleari", ha dichiarato il primo vicepresidente.

Da quando la riforma della legge sull'immigrazione ha permesso questo meccanismo, l'arcipelago ha accolto quattro minori migranti non accompagnati provenienti da Ceuta, Melilla e dalle Isole Canarie, dopo che i loro ricorsi erano stati respinti.

Attualmente un quinto caso, anch'esso in fase di appello, è in sospeso, così come tre proposte di ricollocazione presentate nelle scorse settimane e non ancora finalizzate.

Costa si è detto fiducioso che il governo non abbia intenzione di inviare altri minori stranieri non accompagnati nell'arcipelago, dopo che la ministra della Gioventù e dell'Infanzia, Sira Rego, ha confermato durante una visita a Maiorca che i centri sono sovraffollati.

"Diamo per scontato che non ci manderanno altri bambini. Se la ministra ha visto la situazione con i suoi occhi, non credo che cambierà idea", ha sottolineato. Tuttavia, le tre proposte di ricollocamento menzionate sono arrivate dopo la visita della Rego.

La posizione del governo delle Isole Baleari giunge dopo che il vicesegretario del Partido Popular per le Politiche Regionali, Municipali ed Elettorali, Elías Bendodo, ha affermato che i governi regionali del partito "rispetteranno la legge" in materia di minori migranti.

La dichiarazione dell'esecutivo fa seguito anche all'incontro di Vivas a Palma con la presidente del governo delle Baleari, Marga Prohens, e con il re Felipe VI. Nel suo intervento successivo, il re ha dichiarato che la città autonoma non rinuncerà alla distribuzione dei minori migranti e ha fatto appello alla solidarietà delle altre comunità autonome.

Ha tuttavia precisato che "non gli verrebbe in mente" di chiedere alle Isole Baleari di fare uno sforzo, dato che i loro servizi di tutela dell'infanzia sono già sovraccarichi.

Interpellato sul contenuto dell'incontro tra Prohens e Vivas, il portavoce del governo ha ammesso che non si è raggiunto un "alto livello di specificità", pur riconoscendo che l'incontro è servito a esprimere il proprio sostegno alla presidente di Ceuta. "Le Isole Baleari e l'intero governo sono a disposizione di Ceuta per qualsiasi tipo di aiuto, che non è molto. Ma, se possiamo, siamo disposti a farlo", ha sottolineato.