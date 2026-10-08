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Battaglia (Vik School): "Non vietiamo uso social ma creiamo consapevolezza"

08 ottobre 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
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'Behind Your Screen' "è un progetto che non si propone di vietare l'uso dei social network e di internet ma mira a sviluppare il senso critico e la consapevolezza nei ragazzi. Lo dice lo stesso titolo dare loro la possibilità di guardare cosa c'è dietro lo schermo dei propri cellulari". Lo ha detto il Ceo di Vik School, Pasquale Battaglia, nel corso della presentazione del progetto didattico per l'educazione civica che permetterà agli studenti di contrastare la disinformazione e costruire una cittadinanza digitale critica, tenutasi presso l'Istituto Comprensivo "Orsa Maggiore" a Roma.

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