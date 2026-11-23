Oggi sciopero nazionale contro l'austerità e l'impasse sul bilancio, voli a rischio

Il primo ministro belga Bart De Wever, la cui posizione è in bilico da settimane, si recherà nuovamente oggi dal re, che dovrà decidere se confermarlo o meno nell'incarico, sullo sfondo di una crisi di bilancio e di una manifestazione a Bruxelles. Stamattina De Wever ha riunito il suo governo in un comitato ristretto, nel tentativo di sbloccare l'impasse sul bilancio.

Il primo ministro, un conservatore autonomista fiammingo, si scontra con la resistenza degli altri membri della sua coalizione alle misure di austerità da lui richieste. Il 2 novembre scorso aveva rassegnato le dimissioni, per l'incapacità della coalizione di raggiungere un accordo. Tuttavia, re Filippo ha respinto le dimissioni, concedendogli più tempo per trovare una soluzione.

De Wever propone un massiccio intervento di risanamento dei conti pubblici, pari a 10 miliardi di euro entro il 2029, per ridurre il deficit belga, attualmente superiore al 5% del Pil, attraverso tagli alla spesa pubblica. Alla proposta si oppongono i socialisti fiamminghi.

Il premier auspica inoltre nuove entrate, cioè nuove tasse, alle quali si oppone invece il Mouvement Réformateur (di orientamento liberale), altro partner della coalizione.

I sindacati belgi hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi, dopo diverse manifestazioni e giornate di mobilitazione volte a chiedere il ritiro del progetto di bilancio.

Migliaia di manifestanti hanno iniziato a radunarsi stamattina nel centro della capitale belga.

Si prevede la cancellazione di quasi tutti i voli nel Paese, dato che l'ente che gestisce il controllo del traffico aereo ha annunciato l'adesione del proprio personale allo sciopero. Anche i trasporti pubblici, le scuole e diversi altri servizi pubblici stanno subendo forti disagi.