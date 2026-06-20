circle x black
Cerca nel sito
 

"Bessent descriveva Zelensky come 'Mr Bean sotto crack'", la rivelazione di due giornalisti del New York Times

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti avrebbe usato espressioni fortemente offensive, tra cui "piccolo imbecille"

Scott Bessent (Afp)
Scott Bessent (Afp)
20 giugno 2026 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, avrebbe in passato consigliato a Donald Trump di non ospitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, definendolo in privato con espressioni fortemente offensive, tra cui "Mr Bean sotto crack" e "piccolo imbecille". È quanto emerge dal libro Regime Change, firmato dai giornalisti del New York Times Maggie Haberman e Jonathan Swan, di cui il Guardian ha pubblicato alcune anticipazioni.

Secondo le rivelazioni, Bessent avrebbe inoltre espresso giudizi denigratori su Zelensky anche in conversazioni con collaboratori, manifestando forti riserve sulla gestione dei negoziati con Kiev relativi all'accordo sui minerali. Tutto questo sarebbe rientrato nel contesto dell'incontro particolarmente teso tra Trump e Zelensky del 28 febbraio 2025, durante il quale il leader ucraino fu oggetto di dure critiche da parte di diversi membri dell'amministrazione, incluso il vicepresidente Jd Vance.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
zelensky zelensky trump bessent bessent zelensky
Vedi anche
News to go
Laureati, all'estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta in Italia
Francia, vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video
Maturità, sollievo al classico per Quintiliano. Studenti scientifico: "Prova tosta ma eravamo preparati" - Video
Anne Hathaway è incinta, il video annuncio della terza gravidanza
Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: "Un match su 4 in condizioni estreme" - Video
Roma Pride, Francesca Michielin: "Dobbiamo esserci se pensiamo che la Repubblica sia davvero di tutti"
Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migranti - Videonews
Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza