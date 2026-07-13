circle x black
Cerca nel sito
 

Bettel all'Ue: "Decidere sui coloni ora, non aspettare elezioni Israele"

Bettel (Lussemburgo) chiede all'Ue di agire subito sul commercio con i coloni israeliani, senza attendere le elezioni in Israele, per evitare ritardi.

Il ministro degli Esteri del Lussemburgo Xavier Bettel - Fotogramma/Ipa
Il ministro degli Esteri del Lussemburgo Xavier Bettel - Fotogramma/Ipa
13 luglio 2026 | 10.23
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

In Israele "il 27 ottobre ci saranno le elezioni. Dobbiamo davvero aspettare che cambi il governo per decidere" sul commercio con gli insediamenti illegali in Cisgiordania? "Sarebbe un po' vergognoso, dobbiamo avanzare". Lo dice il ministro degli Esteri del Lussemburgo Xavier Bettel, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles.

"Abbiamo diverse proposte della Commissione - continua - e non certo per mancanza di domanda", dato che "le abbiamo chieste molte volte". Sul fatto se la materia debba essere decisa a maggioranza qualificata, trattandosi di commercio, oppure all'unanimità, essendo di fatto una sanzione, "ho l'impressione che nella Commissione" la risposta "cambi a seconda del commissario", conclude l'ex premier.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Medio Oriente Israele coloni Cisgiordania Ue Xavier Bettel
Vedi anche
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza