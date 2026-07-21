Biennale Arte Venezia: l'Ue revoca 2 milioni di euro di finanziamento

Stop definitivo al finanziamento Ue da 2 milioni per la Biennale Arte Venezia, a causa della partecipazione della Russia: la Commissione Europea richiama la salvaguardia dei valori democratici.
Dopo la valutazione e la raccomandazione legale della Commissione Europea, l'Eacea (European Education and Culture Executive Agency) "ha deciso di interrompere il finanziamento da 2 milioni di euro concesso alla Fondazione La Biennale di Venezia". Lo comunica il portavoce dell'esecutivo Ue Thomas Regnier.
Per la Commissione, "gli eventi culturali, finanziati con i soldi dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che non sono rispettati nella Russia di oggi", conclude.