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Biennale Arte Venezia: l'Ue revoca 2 milioni di euro di finanziamento

Stop definitivo al finanziamento Ue da 2 milioni per la Biennale Arte Venezia, a causa della partecipazione della Russia: la Commissione Europea richiama la salvaguardia dei valori democratici.

Protesta di Femen e Pussy Riot contro il padiglione della Russia alla Biennale Arte di Venezia - Fotogramma/Ipa
Protesta di Femen e Pussy Riot contro il padiglione della Russia alla Biennale Arte di Venezia - Fotogramma/Ipa
21 luglio 2026 | 15.27
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Dopo la valutazione e la raccomandazione legale della Commissione Europea, l'Eacea (European Education and Culture Executive Agency) "ha deciso di interrompere il finanziamento da 2 milioni di euro concesso alla Fondazione La Biennale di Venezia". Lo comunica il portavoce dell'esecutivo Ue Thomas Regnier.

Per la Commissione, "gli eventi culturali, finanziati con i soldi dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che non sono rispettati nella Russia di oggi", conclude.

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Biennale Arte Biennale Venezia Russia finanziamento Ue Biennale Russia Ue
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