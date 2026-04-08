Bollette e fossili: Tamburrano (M5S) chiede "sovranità energetica subito per l'Italia"

Visto quanto è successo sul piano energetico dopo l'attacco sferrato da Usa e Israele contro l'Iran, "per garantire un futuro di stabilità, pace e benessere servono investimenti massicci e strutturali nelle energie rinnovabili, in reti elettriche e stoccaggi. È questa la scelta strategica che può davvero rafforzare il nostro Paese e renderlo più resiliente e libero". Lo afferma l'eurodeputato del M5S Dario Tamburrano, in una nota.

"Il prezzo di gas e petrolio - continua Tamburrano - è sceso notevolmente a seguito del cessate il fuoco in Iran. Questa è una buona notizia, che tuttavia non può indurci a dimenticare quanto è accaduto e che può ripetersi anche domani".

L’Unione Europea, "e in particolare l’Italia - aggiunge - hanno dimostrato internamente e al mondo intero quanto siano fragili e dipendenti dagli approvvigionamenti energetici esteri. Questa vulnerabilità è il risultato di una politica cieca, che ha causato rallentamenti potenzialmente fatali nel percorso verso la transizione e l'autonomia energetica".

Il governo guidato da Giorgia Meloni, accusa Tamburrano, "dopo la sconfitta referendaria ha dimostrato a tutti gli italiani quanto la sua politica energetica sia cieca ed irresponsabile. Non solo ha ridotto i fondi Pnrr destinati alle comunità energetiche ma ha tentato, tra i tanti errori, anche di danneggiare le imprese che avevano investito in rinnovabili con Transizione 5.0".

La guerra contro l’Iran, prosegue l'eurodeputato. "ci consegna una lezione chiara: la sovranità energetica deve diventare priorità assoluta. Nel 2024 la domanda di energia elettrica ha raggiunto i 312 mila gigawattora, dei quali solo 58mila provenienti da fotovoltaico ed eolico, appena il 18%".

Si tratta, sottolinea, di "un dato largamente insufficiente per un Paese che potrebbe contare su risorse naturali straordinarie come sole e vento. Giorgia Meloni invece ha reso l'Italia schiava del fossile, dal gas algerino e qatarino fino al Gnl americano, passando per il petrolio saudita, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: bollette alle stelle per famiglie e imprese e potenziale collasso economico", conclude.