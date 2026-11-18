Il summit Ue-Uk mira a siglare tre intese post-Brexit: import/export sanitario, Ets/Cbam e schemi di lavoro e studio per giovani, rafforzando i rapporti economici e la crescita.

Il summit Ue-Regno Unito che si terrà dopodomani a Bruxelles dovrebbe produrre accordi su "tre questioni" pratiche di grande rilevanza per i rapporti tra le due sponde della Manica. A spiegarlo all'Adnkronos è l'eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, che presiede la delegazione dell'Europarlamento all'assemblea interparlamentare Ue-Regno Unito.

Dal vertice che si riunirà venerdì 20 novembre a Bruxelles, dice, "mi aspetto un accordo su tre questioni che sono molto importanti e molto concrete, a vantaggio delle imprese e dei giovani. L'accordo su come rendere più facile l'import ed export dei prodotti sanitari e fitosanitari è molto importante per tutti e due, e agevola il commercio".

Ci sarà poi "una convergenza, una sorta di mutuo riconoscimento delle norme sull'Ets (Emissions Trading System, il sistema Ue per 'prezzare' le emissioni climalteranti, ndr) e sul Cbam (Carbon Border Adjustment Mechanism, il 'dazio climatico' dell'Ue, ndr). Insomma, un accordo sulle "misure concrete di lotta contro le emissioni è importante, perché abbiamo due sistemi simili e dobbiamo praticamente allinearli".

'Contesto politico propizio a rafforzare rapporti bilaterali'

Ci sarà poi uno "schema di esperienza per i giovani", che per Gozi "è molto importante, perché offre opportunità di turismo, lavoro, studio e apprendistato liberamente ai cittadini britannici da noi, e per noi nel Regno Unito".

Quindi "sono tre risposte molto concrete anche alle nostre strategie economiche e commerciali: vogliamo rafforzare la crescita, l'export, sia come Regno Unito che Unione Europea".

Tutto questo, nota, avviene "in un contesto politico che mi sembra positivo, propizio a un rafforzamento dei rapporti bilaterali perché condivido pienamente le dichiarazioni di Andy Burnham quando dice che la Brexit è stato un disastro e che lo status quo è insoddisfacente, ha dei limiti e quindi dobbiamo pensare a come rafforzare il nostro partenariato".

'Spero impegno su rette universitarie per summit giugno'

"Spero - aggiunge l'eurodeputato - che il vertice sia positivo. Spero che su tutto questo si trovi un accordo. Se così fosse, saremmo un bel passo in avanti e in questa nuova fase che dobbiamo costruire nei rapporti con Londra".

Quanto alle rette che devono pagare gli studenti europei per studiare nel Regno Unito, Gozi si augura che "ci sia un impegno ad affrontare questo tema nel prossimo semestre, di qui a giugno, al prossimo summit. Credo che sia un tema nell'interesse di entrambi, perché dalla Brexit c'è un 60% di studenti dell'Unione Europea in meno nelle università britanniche".

Questo, nota, "è un problema per i nostri studenti, ma anche per le università britanniche, che perdono una componente culturale di esperienza importante, soprattutto se si pensa che nelle università si formano non solo degli studenti, ma anche dei cittadini. E' una grossa perdita anche per i britannici, il fatto che gli studenti dell'Unione Europea non vadano più a studiare oltre Manica", conclude.