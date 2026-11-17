"Del primo ministro ho apprezzato soprattutto la franchezza politica: riconoscere che negli ultimi dieci anni la Gran Bretagna ha perso più di quanto abbia guadagnato e che l'assetto della hard Brexit non basti più, è stato molto significativo". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Nikita Gryazin, analista dell'European Leadership Network, think tank londinese di esperti su sicurezza ed Europa, commentando il discorso pronunciato ieri sera alla Guildhall dal premier Andy Burnham durante il ricevimento organizzato dal Lord Mayor. Un discorso che giunge in un momento ben preciso, dato che venerdì si terrà a Bruxelles il vertice bilaterale per discutere un eventuale riavvicinamento, e in che modalità, del Paese verso l'Unione europea. "Accolgo con favore anche l'ammissione che la Brexit abbia alimentato una più ampia disunione europea, proprio ciò che la Russia ha cercato di sfruttare. Il discorso mostra una crescente consapevolezza che cooperare più strettamente con i partner europei risponde all'interesse nazionale britannico, specie sulla sicurezza", ha aggiunto Gryazin.

Tra resistenze interne e la sfida di un allineamento strategico duraturo

In patria, però, il reset resta terreno di scontro: conservatori e Reform Uk contestano ogni riallineamento normativo a Bruxelles, mentre nell'Ue pesa l'incognita sulla tenuta politica degli impegni inglesi nel tempo. "Lo considero un cambiamento positivo e potenzialmente rilevante, specie nel riconoscere che lo status quo non regge più e che il Regno Unito deve ripensare il rapporto di lungo periodo con l'Unione", osserva l'esperto dell'European Leadership Network. "Tuttavia, voglio creare una certa distinzione tra riavvicinamento politico e autentico allineamento strategico. Per quanto sia cautamente ottimista, non posso non ammettere che il vero test sarà tradurre tutto in una cooperazione istituzionale capace di sopravvivere ai cambi di governo. La sicurezza non può dipendere dalla volontà dei singoli premier".

Difesa, cybersicurezza e intelligenza artificiale: le sfide operative tra Londra e Bruxelles

Gryazi, che è soprattutto esperto di tematiche nucleari e tecnologie emergenti, argomenti tra i più caldi in questo periodo, visti i sempre più crescenti cyberattacchi e la guerra contro l'Iran per la sua eventuale capacità tecnica di produrre in tempi rapidissimi una testata atomica, si sofferma soprattutto su particolari aspetti del rapporto tra Regno Unito e Ue. Come per i negoziati per l'accesso britannico a Safe (Security Action for Europe), il fondo europeo da 150 miliardi per gli appalti militari congiunti, che si sono arenati su contributi finanziari e regole d'origine dei componenti, mentre Burnham ha rilanciato sul terreno tech annunciando il 'Manchester Compact' sull'intelligenza artificiale per il G20 del prossimo anno. "Londra e Bruxelles hanno fatto passi avanti con l'intesa del 2025, ma resta ancora una distanza sul piano puramente operativo - spiega Gryazin - Lo stallo su Safe fotografa il divario tra ambizione politica e attuazione. C'è grande potenziale sulle tecnologie emergenti come Ia, sistemi autonomi e innovazione nella difesa, e il richiamo al Manchester Compact è incoraggiante, ma va tradotto in iniziative congiunte Uk-Ue. Bisogna andare oltre il dialogo verso progetti comuni, scambio di intelligence e cooperazione industriale nella difesa". "Per sbloccare l'impasse servono passi reciproci. Il Regno Unito dovrebbe proporre un meccanismo istituzionale permanente per sicurezza e difesa, con incontri ministeriali regolari e gruppi di lavoro dedicati: darebbe all'intesa la base strutturale che oggi manca, garantendo continuità oltre i singoli esecutivi - conclude Gryazin - In cambio, l'Ue dovrebbe mostrare maggiore flessibilità sulla partecipazione britannica a iniziative come Safe o strumenti equivalenti. Entrambe le parti devono accettare compromessi per massimizzare le capacità collettive europee, senza lasciare che i confini istituzionali diventino ostacoli". (di Alessandro Allocca)