Caldo record in Spagna, ad agosto l'ondata più intensa mai registrata

L'ondata di caldo ha aggravato le condizioni di rischio incendi, che continuano a devastare diverse aree del Paese

Incendi in Spagna (Afp)
24 agosto 2025 | 15.22
Redazione Adnkronos
La Spagna ha vissuto quest’agosto un’ondata di caldo di 16 giorni definita "la più intensa mai registrata", secondo l’Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet). Le rilevazioni provvisorie per il periodo 3-18 agosto mostrano temperature medie superiori di 4,6°C rispetto ai precedenti eventi simili e hanno superato il record stabilito a luglio 2022. L’ondata di caldo ha aggravato le condizioni di rischio incendi, che continuano a devastare diverse aree del nord e dell’ovest del Paese, e ha causato più di 1.100 decessi secondo il Carlos III Health Institute.

Dal 1975, Aemet ha registrato 77 ondate di calore in Spagna, sei delle quali hanno superato di almeno 4°C la media, cinque delle quali dal 2019. L’agenzia sottolinea che "è un fatto scientifico che le estati attuali sono più calde rispetto ai decenni precedenti" e avverte che, sebbene ogni estate non sia sempre più calda della precedente, "c’è una chiara tendenza verso estati molto più estreme. È fondamentale adattarsi e mitigare i cambiamenti climatici".

