Non sono per Kamala Harris gli artisti si sono spesi in endorsement: ecco chi ha dichiarato apertamente che voterà il candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali

Da Kanye West alla rapper Sexyy Red, dalla star della musica country Jason Aldean al controverso Kid Rock. Ma anche Billy Ray Cyrus (papà della cantante Miley Cyrus) e il rapper Kodak Black, che ha pubblicato un brano in cui elogia Trump. Sono questi alcuni dei musicisti che, apertamente, hanno espresso il loro sostegno all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in vista delle elezioni di novembre come riporta la rivista musicale Billboard.

Kanye West è forse il più famoso, quello che già durante la campagna elettorale del 2016-2020 aveva espresso il suo sostegno a Trump. Nonostante a un certo punto lo stesso cantante avesse manifestato l'interesse di correre per la Casa Bianca e avesse chiesto proprio a Trump di fargli da vice. ''Sempre per Trump, ovviamente!'', ha dichiarato ai giornalisti esprimendo le sue intenzioni di voto.

Il cantante country Kid Rock è uno dei sostenitori più accaniti di Trump, che ha descritto come ''uno dei miei migliori amici''. E prima di esibirsi in onore del candidato repubblicano a luglio, lo ha definito "il nostro collaudato e vero, rosso, bianco e blu, 100 percento americano bada‑‑ president" in un video sui social media. Il cantante ha anche promesso che ''combatterò'' per Trump, dicendo di condividere le sue critiche nei confronti degli immigranti che sono ''assassini e stupratori''.

Un altro musicista country, Jason Aldean, è da tempo uno dei più grandi sostenitori di Trump nell'industria musicale e ha persino stretto amicizia con lui. Dopo il tentativo di assassinio di Trump a luglio, ha condiviso sui social una foto dell'orecchio sanguinante: "Ecco come appare un guerriero, questo è il mio ragazzo". Intervistato dal Los Angeles Times, ha dichiarato: "Non ho altro che cose positive da dire su quel ragazzo".

Sempre nell'ambito della musica country, Trump gode del sostegno di Billy Ray Cyrus, anche se sua figlia Miley ha condannato il candidato repubblicano. Trump ha chiamato in causa il cantante country al suo comizio a luglio dicendo "Billy Ray Cyrus è qui, è un conservatore e gli ho detto: 'Come hai fatto ad avere una figlia così progressista?'". Il musicista si è esibito al funerale di Corey Comparatore, il sostenitore morto al comizio di Trump in Pennsylvania.

A sostegno di Trump anche il rapper Kodak Black, che ha cantato le lodi di Trump in una canzone dopo più di due anni da quando l'ex presidente lo aveva graziato nell'ultimo giorno del suo mandato. Black era a meno della metà della sua condanna, dopo essersi dichiarato colpevole di possesso di armi da fuoco dopo essere stato arrestato al confine tra Canada e Stati Uniti nel marzo 2020. "Abbiamo bisogno di Trump in carica per sempre, amico", ha detto sui social media. "Proprio come quei figli di p.. cinesi, russi e coreani hanno il loro presidente. Trump è la cosa migliore per l'America", ha aggiunto.

Per il rapper statunitense Lil Pump, Trump è ''il più grande presidente americano di tutti i tempi", come ha scritto a corredo di un selfie scattato insieme all'ex inquilino della Casa Bianca. Nei mesi scorsi il cantante ha anche inviato un messaggio direttamente alla vicepresidente Harris tramite un video su Instagram. "Abbiamo visto il pasticcio che tu e Biden avete creato negli ultimi tre anni. E l'unica persona che può ripulirlo è Donald Trump, tesoro!", ha dichiarato.

La rapper Sexyy Red ha iniziato a sostenere Trump un anno fa, nell'ottobre 2023, dicendo: "Abbiamo bisogno che torni in carica". Intervistata, disse: "Mi piace Trump. Sì, lo sostengono. All'inizio non credo che la gente lo prendesse in giro. Pensavano che fosse razzista, che fosse contro le donne. Ma una volta che ha iniziato a far uscire di prigione i neri e a dare alla gente quei soldi. Oh tesoro, amiamo Trump... Trump, ci manchi".

La cantante Azealia Banks ha confermato che avrebbe votato per Trump nel 2024 durante un'intervista con The Standard lo scorso autunno. "E' semplicemente divertente", ha detto. "Quanti fallimenti ha attraversato? Quante mogli? Quanti programmi televisivi? Davvero, niente può abbatterlo", ha aggiunto. A luglio ha partecipato al comizio della campagna elettorale di Trump in Florida.

Il rapper di origini giamaicane Waka Flocka durante una sua esibizione disse: ''Tutti gli elettori di Joe Biden lascino il mio concerto!''. E a seguito del tentato omicidio del candidato repubblicano a luglio in Pennsylvania, aveva postato su 'X': ''Mi sembra che Trump sia stato incastrato... proteggete il nostro presidente".

Le star del reggaeton portoricano Anuel AA e Justin Quiles sono saliti sul palco per sostenere Donald Trump durante un comizio a Johnstown, in Pennsylvania, lo scorso 30 agosto. Trump li ha presentati come "due fantastiche leggende della musica portoricana" e ha aggiunto: "Ogni portoricano voterà per Trump".