Caso Epstein, spunta una seconda accusatrice dell'ex principe Andrea

La donna ha denunciato di essere stata invitata in Uk del finanziere suicida per un incontro sessuale con Mountbatten-Windsor

L'ex principe Andrea - Fotogramma /Ipa
01 febbraio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una seconda donna ha denunciato di essere stata inviata nel Regno Unito da Jeffrey Epstein per un incontro sessuale con Andrew Mountbatten-Windsor. Lo riporta la Bbc, secondo cui l’episodio sarebbe avvenuto nel 2010 nella residenza dell'ex duca a Windsor, quando la donna aveva circa vent’anni.

L’accusa giunge dopo che il Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubblici nuovi documenti sul caso Epstein, comprensivi di fotografie che ritraggono Andrea inginocchiato a quattro zampe sopra una donna distesa a terra. Il legale statunitense della donna, Brad Edwards, ha dichiarato che la sua cliente sarebbe stata anche accompagnata a visitare Buckingham Palace e sta valutando di presentare una causa civile a suo nome.

L’ex principe, 65 anni, ha negato ogni illecito legato a Epstein. Andrea si era già ritirato dagli impegni ufficiali reali nel 2019 e lo scorso anno Re Carlo III gli ha revocato titoli e onori reali, dopo le accuse postume di Virginia Giuffre, un’altra vittima di Epstein che si è tolta la vita lo scorso anno. Il duca aveva già pagato a Giuffre un risarcimento multimilionario nel 2022 senza ammettere alcuna colpevolezza.

In due delle foto diffuse dal Dipartimento di Giustizia Usa, Mountbatten-Windsor è ritratto mentre tocca una donna, completamente vestita, all’altezza dello stomaco, mentre in un’altra guarda direttamente verso la macchina fotografica. Tra i documenti emergono anche scambi di email risalenti al 2010 tra Epstein e un account identificato come 'The Duke', che suggeriscono l’organizzazione di incontri e cene, tra cui un invito a conoscere una donna russa di 26 anni, due anni dopo che Epstein aveva già patteggiato per adescamento di minorenni. Epstein scriveva che "potresti goderti una cena" con lei, e Mountbatten-Windsor rispondeva: "Sarebbe un piacere vederla - aggiungendo - Mi dia i suoi recapiti per mettermi in contatto". Le email, come sottolinea la Bbc, "non indicano reati", ma rivelano contatti proseguiti nel tempo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Caso Epstein Dipartimento di Giustizia americano epstein files epstein principe andrea principe andrea epstein
